Мурманчанка перечислила мошеннику более двух миллионов рублей, надеясь на мнимую компенсацию

В дежурную часть полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что путём мошенничества у неё было похищено 2 миллиона 71 тысяча рублей.

Полицейские выяснили, что в период с 10 по 31 мая северянке на мобильный телефон поступали звонки от неизвестного. Собеседник сообщал, что ей положена компенсация за приобретенные ранее контрафактные биодобавки, но для получения компенсации необходимо оплатить пошлину, страховые счета, а также услуги адвоката.

Заявительница в различных отделениях банка несколько раз переводила денежные средства на указываемые ей расчётные счета. В общей сложности женщина перечислила телефонному мошеннику 2 миллиона 71 тысячу 680 рублей.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, после всех проведенных банковских операций злоумышленник перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой преступления и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-проверочные мероприятия.