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Мурманская область. Арктика30.04.18 09:25

Мурманчанка по поддельному диплому хотела устроиться на работу косметологом

В отдел полиции обратилась администрация одного из центров по оказанию косметологических услуг, расположенного на территории города. По словам представителей центра, женщина, претендуя на трудоустройство в качестве косметолога, предоставила кадровому работнику диплом об окончании медицинского колледжа с признаками подделки. Изменения он заметил.

Участковые уполномоченные отдела полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску установили подозреваемую - 37-летнюю местную жительницу, ранее не привлекавшуюся к уголовной ответственности. Документ был изъят и направлен на экспертизу. Исследование подтвердило факт его подделки. Полицейские выяснили, что в диплом были внесены заведомо ложные сведения о присвоении квалификации «медицинская сестра». Цель и способ изготовления подделки устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Деяние наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. В качестве меры пресечения для подозреваемой избрана подписка о невыезде. 

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