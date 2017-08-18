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Мурманская область. Арктика18.08.17 11:28

Мурманчанка, побывав в гостях у апатитчанина, сняла с украденной у него банковской карты 140 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от 43-летнего местного жителя о том, что с его банковской карты похищены денежные средства в размере 140 тысяч рублей. Мужчина поделился подозрениями, что преступление могла совершить знакомая, которая побывала у него в гостях. 

Сотрудники полиции в ходе опроса потерпевшего выяснили, что пара вместе посещала магазин, где мужчина расплачивался за товар своей картой. Её пин-код при этом спутнице было нетрудно увидеть и запомнить. В квартире у потерпевшего на ул. Строительной карта также оставалась на время без присмотра и к ней имелся свободный доступ.

Вскоре после ухода знакомой мужчина обнаружил хищение банковской карты и получил смс-уведомление о списании денежных средств с расчетного счета.

В ходе оперативно-разысных мероприятий сотрудники уголовного розыска апатитского отдела полиции установили подозреваемую в хищении – безработную мурманчанку 1986 года рождения. Полицейские выяснили, что злоумышленница, ранее судимая за кражу, мошенничество и грабеж, уже находится под арестом за другое преступление. Пока её разыскивали за кражу денег с карты, женщина на территории областного центра  совершила ещё одно хищение. Северянка призналась в содеянном и рассказала, что всю крупную сумму она потратила сразу, распорядившись деньгами по своему усмотрению.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту хищения денег со счета банковской карты возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

 

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