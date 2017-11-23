Мурманчанка поехала на свидание в колонию с гашишем

В полицию Кольского района поступило сообщение от администрации исправительной колонии, расположенной в пос.Мурмаши, о том, что женщина, приехавшая на свидание к одному из осужденных колонии, имеет при себе предположительно наркотическое вещество.

В колонию прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники областного управления наркоконтроля совместно с оперативными сотрудниками УФСИН установили, что жительница Мурманска 1981 года рождения имела при себе наркотик растительного происхождения, что подтвердила проведенная экспертиза. Экспертом ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установлено, что злоумышленница пыталась пронести на территорию исправительного учреждения гашиш общей массой 2,79 грамма.

Женщина призналась, что пыталась пронести наркотическое вещество на режимную территорию с целью дальнейшего сбыта.

По факту в отношении ранее не судимой жительницы Мурманска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических веществ в значительном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.