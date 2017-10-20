Мурманчанка попала под статью за покупку краденого телефона

В Мурманске в ходе расследования уголовного дела сотрудниками отдела полиции установлена неработающая жительница областного центра, которая приобрела мобильный телефон, добытый преступным путем. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Сотрудники полиции установили, что женщина достоверно знала, что ее знакомый украл телефон у жителя Мурманска, однако все равно приобрела его.



Мобильный телефон изъят и после завершения следственных действий будет возвращен законному владельцу. В отношении мурманчанки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».



Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

