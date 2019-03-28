Мурманчанка, пострадавшая от падения ледяной глыбы с крыши, скончалась в больнице

Как стало известно нашей редакции, мурманчанка, на которую 26 марта упала сосулька с крыши дома № 8 по Рыбный проезду, умерла в реанимации. Всё это время она находилась в тяжёлом состоянии.

Как мы уже сообщали, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, задержан генеральный директор компании-подрядчика, с которой был заключен договор на чистку кровли.