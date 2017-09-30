Мурманчанка поверила мошеннику из Пензы

В отдел полиции обратилась 29-летняя мурманчанка с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий. Северянка рассказала полицейским, что в Интернете на одном из сайтов бесплатных объявлений она разместила информацию о поиске работы. Вскоре, ей на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который предложил девушке работу в качестве сиделки для его пожилой мамы. Девушка согласилась на данное предложение.

Далее обманным путём, под предлогом перевода ей денежных средств для покупки продуктов питания для его матери, собеседник убедил девушку проследовать к ближайшему банкомату и совершить ряд манипуляций. После этого ей на мобильный телефон пришло смс-сообщение о списании денежных средств в сумме 7054 рублей.

Думая, что произошла ошибка, девушка попыталась связаться с мужчиной, однако на звонки никто не ответил.

Потерпевшая о подобных способах мошенничества знала из СМИ.

Полицейскими установлено, что общение с мошенником осуществлялось по абонентским номерам, зарегистрированным в городе Пенза и республике Марий Эл. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает УМВД России по городу Мурманску.