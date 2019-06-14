Атомный ледокол «50 лет Победы» Росатомфлота вышел в первый круизный рейс к Северному полюсуМурманский ансамбль танца «Радость» стал финалистом конкурса «Танцемания»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.06.19 07:30

Мурманчанка, поверив мнимому заказчику, лишилась крупной суммы денег

В дежурную часть отдела полиции города Мурманска с заявлением о хищении у неё денежных средств обратилась 28-летняя жительница областного центра.

В беседе с полицейскими потерпевшая рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился заказчиком услуг, предоставляемых компанией, в которой она осуществляет свою трудовую деятельность. В ходе беседы абонент сообщил, что хочет встретиться с мурманчанкой для заключения договора на установку рекламных конструкций. Поверив собеседнику, девушка выехала в сторону обозначенного злоумышленником объекта. По пути следования мужчина обратился к северянке с убедительной просьбой пополнить счета нескольких мобильных телефонов, обещав вернуть потраченное девушкой при встрече.

Потерпевшая, поверив звонившему, пополнила баланс номеров мобильных телефонов, озвученных абонентом. Общая сумма потраченных денежных средств составила почти 20 тысяч рублей. Прибыв по указанному адресу, девушка позвонила «заказчику», но номер телефона клиента оказался выключенным.

Через некоторое время мурманчанка поняла, что стала жертвой мошенников и незамедлительно обратилась за помощью к правоохранительным органам. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщаетпресс-служба УМВД России по Мурманской области, в рамках расследования установлено, что о подобных фактах хищения денежных средств молодая мурманчанка не знала. Телефонный номер, которым пользовался злоумышленник, как установлено, зарегистрирован в Краснодарском крае.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ТОРГОВОМ МОРЕПЛАВАНИИ ЧТО-ТО НЕЛАДНО
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

ПротивВсех
13.06.19 11:22
Если это правда, то время выбрано правильное для таких дел - отпускная пора! Если выборы у нас в начале сентября проводят, чтобы люди не знали кто во власть идет, так и здесь - пока северяне загорают,
Комментарий к новости:Мышиная возня под окнами областной администрации
jack
12.06.19 10:07
денежки на COSA GRANDIOSA явно уже выделены и на самый верх доложено ,что прямо завтра об'ект уже будет на 100% в эксплуатации. а теперь,между дел выясняется,что строить некому. а когда,со временем,
Комментарий к новости:От масштабных работ в Белокаменке «щепки летят»
Валентина
10.06.19 11:33
Если смотреть видео, то работы проводятся оперативно и профессионально!
Комментарий к новости:Спасатели устраняют мазутное загрязнение на Кольском заливе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире09:00«Такси». Художественный сериал (6+)09:30«Гречанка». Художественный сериал, 49 серия (16+)10:15«Гречанка». Художественный сериал, 50 серия (16+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области начали расти цены на бензин-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 12 копеек, евро снизился на 3 копейки-PRO Энергетику«Россети Северо-Запад» модернизируют в Мурманской области 282 км ЛЭП и введут 254 МВА трансформаторной мощности-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 июня-PRO Нефть и газВ стратегии компании «Газпром нефть» до 2030 года шельфовые проекты, в том числе на Крайнем Севере, становятся одним из наиболее перспективных направлений развития-PRO ЗаконыМусор требует от нас дополнительных жертв
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.05.19: Нынешняя власть создала виртуальную систему общения с гражданами. Она помогает Вам решать свои проблемы?Проголосовало: 535 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика