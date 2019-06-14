Мурманчанка, поверив мнимому заказчику, лишилась крупной суммы денег

В дежурную часть отдела полиции города Мурманска с заявлением о хищении у неё денежных средств обратилась 28-летняя жительница областного центра.

В беседе с полицейскими потерпевшая рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился заказчиком услуг, предоставляемых компанией, в которой она осуществляет свою трудовую деятельность. В ходе беседы абонент сообщил, что хочет встретиться с мурманчанкой для заключения договора на установку рекламных конструкций. Поверив собеседнику, девушка выехала в сторону обозначенного злоумышленником объекта. По пути следования мужчина обратился к северянке с убедительной просьбой пополнить счета нескольких мобильных телефонов, обещав вернуть потраченное девушкой при встрече.

Потерпевшая, поверив звонившему, пополнила баланс номеров мобильных телефонов, озвученных абонентом. Общая сумма потраченных денежных средств составила почти 20 тысяч рублей. Прибыв по указанному адресу, девушка позвонила «заказчику», но номер телефона клиента оказался выключенным.

Через некоторое время мурманчанка поняла, что стала жертвой мошенников и незамедлительно обратилась за помощью к правоохранительным органам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщаетпресс-служба УМВД России по Мурманской области, в рамках расследования установлено, что о подобных фактах хищения денежных средств молодая мурманчанка не знала. Телефонный номер, которым пользовался злоумышленник, как установлено, зарегистрирован в Краснодарском крае.