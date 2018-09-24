Мурманчанка присвоила и растратила 36 тысяч рублей, вырученные от реализации лотерейных билетов

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску обратился работник торговой точки по реализации лотерейных билетов, расположенной по улице Полярные Зори с заявлением о пропаже денежных средств в сумме 36 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что в этом есть основания подозревать одну из реализаторов данной торговой точки. Возможно, именно она похитила из кассы дневную выручку, после чего перестала выходить на работу.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску установили подозреваемую, - 39-летнюю ранее не судимую жительницу Мурманска, - и доставили в отдел полиции. Женщина призналась в содеянном и рассказала полицейским, что ей срочно понадобились деньги. Похищенные денежные средства она потратила на личные нужды.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, в отношении мурманчанки дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.