Мурманчанка, продавая шубу, лишилась более 1,3 млн рублей

В отдел полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску обратилась северянка 1972 года рождения, которая сообщила, что неустановленное лицо обманным путем завладело принадлежащими ей денежными средствами.

В ходе опроса потерпевшей сотрудниками полиции было установлено, что она разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже шубы за 100 тысяч рублей. Затем ей на мобильный телефон позвонила неизвестная, сказала, что готова приобрести шубу, и предложила деньги за покупку перечислить на счёт банковской карты продавца. Обманным путем, узнав реквизиты банковской карты, код доступа и смс-пароль к онлайн-банку потерпевшей, злоумышленница перевела 800 тысяч рублей с её сберегательной книжки на счёт её банковской карты. Мобильный банк оповестил владелицу банковской карты о зачислении на её счёт данной денежной суммы. О том, что деньги переведены с принадлежащего ей другого счёта, потерпевшая не знала.

«Покупательница» позже позвонила женщине и убедила её, что это она ошибочно перевела на счёт её банковской карты 800 тысяч рублей вместо 100. Мурманчанка, поверив мошеннице, проследовала в ближайший банк и перевела денежные средства в сумме 700 тысяч рублей на указанный злоумышленницей счёт.

Подобную махинацию мошеннице удалось провернуть ещё три раза и похитить у потерпевшей в общей сумме 1 миллион 325 тысяч рублей. Только спустя некоторое время, проверив свой счёт, жительница Мурманска поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. При этом потерпевшая знала о подобных способах обмана из СМИ.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, в настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».