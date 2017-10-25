Мурманчанка ради получения компенсации за вред здоровью перечислила деньги мошенникам

В дежурную часть обратилась 67-летняя жительница Мурманска с заявлением о том, что путем мошенничества у нее похищено 28300 рублей.

Потерпевшей позвонил неизвестный, он поинтересовался, заказывала ли женщина ранее лекарственные средства. Заявительница в ходе телефонного разговора пояснила, что весной 2017 года она через сеть интернет на одном из сайтов заказала гель для суставов. Собеседник сообщил, что ей положена компенсация в размере 128 тысяч рублей за приобретенный гель, так как в нем были обнаружены тяжелые металлы, которые могли причинить вред ее здоровью. Далее он добавил, что для получения компенсации необходимо оплатить госпошлину.

Женщина несколько раз переводила денежные средства на указываемые ей номера мобильных телефонов. Спустя некоторое время мужчина снова позвонил заявительнице и сообщил, что необходимо оплатить госпошлину в размере 15 тысяч рублей для увеличения компенсации до 150 тысяч рублей. Происходящее женщине показалось подозрительным, и она прекратила переводить денежные средства, после чего обратилась в полицию.

Как установили полицейские, мошенничество было совершено неизвестным с использованием мобильных номеров, зарегистрированных в Республике Марий Эл и Республике Бурятия.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.