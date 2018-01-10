Мурманчанка ранила ножом брата, который защищал её от мужа

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, в дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что из квартиры по улице Чумбарова-Лучинского был госпитализирован 31-летний житель областного центра с колото-резаными ранениями бедра и голени левой ноги. Врачи квалифицировали телесные повреждения как причинившие вред здоровью средней степени тяжести.

Прибыв в медучреждение, сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что ранения, с применением ножа ему нанесла родная сестра в ходе конфликта после совместного распития спиртного. Мужчина пояснил, что у сестры произошла ссора с мужем, а он решил заступиться за неё. За вмешательство в семейный конфликт северянка схватила нож и начала наносить им удары брату-защитнику.

Участковыми уполномоченными отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску подозреваемая, 1984 года рождения, была установлена и доставлена в отдел полиции. Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности. Она призналась в содеянном.

Дознавателем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Жительница города находится под подпиской о невыезде.