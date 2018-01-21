Мурманчанка с криминальным прошлым пырнула ножом своего знакомого во время ссоры

В дежурную часть Мурманска поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что из квартиры, расположенной по улице Баумана, госпитализирован мужчина с телесными повреждениями в виде резаной раны бедра.

Прибывшие в больницу сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что он распивал спиртные напитки в компании знакомых, а ножевое ранение ему нанесла мурманчанка, с которой у него внезапно произошёл словесный конфликт. В результате ссоры женщина схватила нож и нанесла удар пострадавшему в ногу.

Участковыми уполномоченными отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску подозреваемая, 1981 года рождения, была установлена и доставлена в отдел полиции. Ранее неработающая мурманчанка привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Жительница областного центра находится под подпиской о невыезде.