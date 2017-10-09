Мурманчанка ударила пьяного мужа ножом

В дежурную часть полиции Мурманска от оператора станции скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что в квартире по улице Фрунзе гражданину причинены телесные повреждения - проникающие колото-резаные ранения брюшной полости, резаные раны правого и левого плеча. Врачи квалифицировали травмы как причинившие тяжкий вред здоровью.

Сотрудники полиции установили, что ранения потерпевшему были нанесены его супругой. Потерпевший вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, между ним и супругой произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и начал демонстрировать его в качестве оружия, однако супруга выхватила нож из его рук и нанесла им несколько ударов потерпевшему.

Сотрудники Росгвардии доставили женщину в отдел полиции. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности. По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.