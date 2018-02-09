Мурманчанка украла из магазина продукты питания на сумму 3,3 тысячи рублей

В дежурную часть отдела полиции № 1 поступило сообщение от администрации магазина, расположенного по улице Полярные Зори областного центра, о том, что одна из посетительниц магазина похитила одну упаковку с рыбой, колбасу, масло и другие продукты питания на общую сумму 3344 рубля, после чего скрылась.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах, с изображением злоумышленницы. Приметы подозреваемой были переданы всем патрульным нарядам, на её розыск были ориентированы дежурные экипажи полиции.

Сотрудниками патрульно-постовой службы совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску подозреваемая, - ранее не судимая 37-летняя местная жительница, - была установлена и доставлена в отдел полиции.

В содеянном женщина призналась, и пояснила, что похищенным распорядилась по своему усмотрению.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.