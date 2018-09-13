Мурманчанка в День открытых дверей пришла в колонию с тайной надеждой пронести запрещённые вещи

Мурманчанка, прибывшая в исправительную колонию строго режима № 18 на мероприятие «День открытых дверей», проводимое для родственников осуждённых, была уличена сотрудниками колонии в попытке доставки в учреждение запрещённых предметов.

При досмотре гражданки сотрудники ИК-18 обнаружили у неё мобильный телефон и сим-карту, спрятанные в элементах одежды.

При этом предварительно до всех участников Дня открытых дверей был доведён порядок проведения мероприятия, предложено сдать запрещённые предметы, также все были предупреждены об ответственности за пронос на территорию учреждения запрещённых предметов и о возможных последствиях такого поступка.

В отношении гражданки был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со ст.19.12 КоАП РФ, материалы переданы в мировой суд для принятия решения. Проводится проверка.