Мурманчанка Варвара Яковлева стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика»

В Мурманске подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика». В этом году он впервые прошел на базе Мурманской областной научной библиотеки.

Более 50 ребят вместе с педагогами и родителями приехали из всех уголков области, чтобы прочитать свои любимые произведения. Библиотека подготовила для них увлекательную культурную программу: экскурсии по арт-объектам и фондам областной научной библиотеки, литературные игры и викторины, веселый и познавательный мастер-класс по сценической речи от актрисы Мурманского областного театра кукол Екатерины Ефремовой, творческую встречу с детским писателем Алексеем Сусликовым.

«Живая классика» – самый масштабный литературный детский проект в России. Его участники читают вслух отрывки из своих любимых прозаических произведений. Выбранные произведения не должны входить в школьную программу, поскольку важная задача конкурса – расширить кругозор читателей и познакомить ребят с новыми книгами.

Организаторы регионального этапа – Министерство образования и науки Мурманской области, центр дополнительного образования «Лапландия», а также Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

В состав жюри регионального этапа вошли актриса Мурманского областного театра кукол Екатерина Ефремова, писатель, начальник специального отдела ФГУП «Атомфлот» Алексей Сусликов и заместитель директора по информатизации и развитию научной библиотеки Ольга Вовк. Выбор был нелегким, ведь из 50 участников нужно выбрать только трех. При этом все конкурсные выступления были яркими, эмоциональными, завораживающими.

Члены жюри вместе с организаторами учредили специальные номинации для тех участников, кто не вошел в число победителей, но набрал большое количество баллов.

Ребята получили дипломы за яркое раскрытие образа и глубокое погружение в материал, создание яркого сценического образа, артистическое обаяние и способность увлечь зрителя, органичность выбранного произведения и точность попадания в образ. Кроме того, юные чтецы получили памятные подарки от «Атомфлота».

В рамках регионального этапа жюри выбрало трех победителей, которые отправятся в международный детский центр «Артек».

Первое место заняла 11-классница мурманской школы № 31 Варвара Яковлева. Она поразила жюри прочтением отрывка из рассказа Надежды Тэффи «Раскаявшаяся душа».

На втором месте – ученица 9 класса школы №2 города Кандалакши Наталья Гнатовская. Она представила на суд публики свое видение произведения Виктора Астафьева «Гимн жизни».

Третье место занял Владислав Сорокун – пятиклассник из школы №22 города Заполярного. Он прочитал отрывок из книги Виктора Драгунского «Денискины рассказы. Тайное становится явным».

Победители регионального этапа будут бороться за право выйти в финал всероссийского конкурса.