Мурманчанка Варвара Яковлева выступит в Москве на Красной площади в Пушкинский день России

Состоялся финал самого масштабного детского литературного конкурса в нашей стране – Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». На главной сцене «Артека» собрались 4000 зрителей, чтобы посмотреть на 18 лучших чтецов нашей страны, которые вышли в финал всероссийского конкурса и боролись за право выступить на Красной площади в Пушкинский день 6 июня.



Такое право получили девять школьников и среди них – мурманчанка Варвара Яковлева, выступавшая с рассказом Надежды Тэффи «Раскаявшаяся судьба».



Всего в легендарный детский центр приехали 255 юных чтецов из всех уголков нашей страны. Каждый регион России направил в «Артек» по три школьника, которые смогли успешно преодолеть школьный, районный и региональный этапы.



Мурманскую область в «Артеке» также представили Владислав Сорокун из города Заполярный и Наталья Гнатовская из Кандалакши.



Путь к финалу был нелегким для всех участников проекта. Правильно подобранный текст, по мнению участников, это уже половина победы. Как пишут организаторы, одними из самых популярных авторов на конкурсе всегда были Чингиз Айтматов, Юрий Яковлев, Степан Писахов, Надежда Тэффи, Лидия Чарская, Аркадий Аверченко, Михаил Зощенко, Антон Чехов, Борис Васильев. Однако для выступлений на конкурсе ребята все же выбирают те произведения, которые считают классикой. В этом выборе видна рука наставников – родителей, преподавателей, библиотекарей, учителей. Участники районных этапов получили в подарок сертификаты от «Литрес», и статистика скачиваний показала, что юным чтецам нравится фантастика и приключенческие романы современных авторов.



Директор центра «Артек» Алексей Каспржак отметил, что «Живая классика» – многолетний тематический партнер «Артека», и детский центр с удовольствием становится площадкой конкурсных финалов.



В этом году в жюри конкурса вошли ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист России Андрей Соколов, детский писатель Андрей Усачев, актриса театра и кино Елена Захарова.



На официальном сайте конкурса «Живая классика» можно увидеть все выступления финалистов.