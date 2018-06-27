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Мурманская область. Арктика27.06.18 09:48

Мурманчанка выхватила нож у грабителя, но убежать от него не смогла

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, т.е. нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия, нетрезвый мужчина в ночное время 8 апреля этого года, находясь у одного из домов на Кольском проспекте, напал на мурманчанку. Угрожая её ножом, стал требовать у неё ценные вещи.

Однако северянка оказала ему сопротивление, выхватив у грабителя из руки нож, стала убегать от него. Но обвиняемый догнал её, воспользовавшись тем, что женщина упала на землю, нанёс ей удар кулаком по лицу. Затем он похитил из кармана куртки потерпевшей принадлежащей ей мобильный телефон и с похищенным имуществом с места совершения преступления попытался скрыться, однако был задержан одним из прохожих, который отреагировал на крики о помощи.

У пострадавшей врачи констатировали сотрясение головного мозга, кровоподтек левой глазнично-скуловой области, которые расцениваются как легкий вред здоровью.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу.

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