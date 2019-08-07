Мурманчанка, выполнив требования банковского сотрудника-мошенника, лишилась 229 тысяч рублей

В отдел полиции с заявлением о хищении крупной суммы денег с банковских карт обратилась 55-летняя мурманчанка. Северянка рассказала полицейским, что ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он пояснил, что с её карты происходит несанкционированное списание денежных средств. Для того, чтобы этого не произошло женщине необходимо срочно обналичить денежные средства в банкомате и перевести их на другой расчётный счёт посредством электронной платёжной системы. Кроме того, собеседник, узнав, что у заявительницы имеется кредитная карта, убедил сообщить ее установочные данные и пришедшие на телефон коды. Женщина выполнила требования, а по окончании разговора обнаружила сообщения от банка о списании свыше 186 тысяч рублей. Общая сумма ущерба потерпевшей составила 229 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК России (кража с банковского счёта).

Полицейскими в рамках расследования установлено, что потерпевшая знала о подобных фактах мошенничеств. Телефонный номер, которым пользовался злоумышленник, зарегистрирован в Москве.