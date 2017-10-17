Мурманчанку задержали за сбыт психостимулятора в момент закладки запрещенного вещества

Сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о причастности к незаконному обороту наркотиков жительницы областного центра 1993 года рождения. В ходе специальных мероприятий подозреваемая была задержана в момент закладки запрещенного вещества и доставлена в отдел полиции. Изъятое вещество было направлено на экспертизу. Экспертом ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установлено, что женщина пыталась сбыть психостимулятор, содержащий в своем составе N-метилэфедрон, массой 0,3224 грамма.

По факту в отношении безработной - 24-летней жительницы Мурманска - возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стоит отметить, что в отношении подозреваемой сотрудниками полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по факту кражи, которую она совершила в конце августа текущего года, украв у своей бабушки с банковской карты 49 тысяч рублей. Похищенные денежные средства она на момент задержания полицейскими потратила.