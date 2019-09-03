«MURMANИСТИКА», или Что такое городская среда

Это не только улицы, вымощенные бетонной плиткой и расставленными по своим местам скамьями и мусорными контейнерами, это комфортное пространство, наполненное смыслом и рассказывающее историю его жителей. А в октябре в Мурманске пройдёт фестиваль городской среды «MURMANИСТИКА», обещающий много интересного. Именно об этом сегодня, 3 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» и пойдёт разговор с Анастасией Мещеряковой, организатором и руководителем необычного молодёжного мероприятия.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

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