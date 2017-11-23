Мурмансчанин купил плохие колёса по Интернету

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску обратился 37-летний местный житель с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Он рассказал полицейским о том, что планируя приобрести автомобильные диски, искал соответствующие объявления о продаже.

В сети Интернет на одном из сайтов бесплатных объявлений он обнаружил информацию о продаже хромированных автомобильных дисков для автомобиля. Договорившись о сделке, в ходе переписки с автором объявления, заявитель согласился произвести оплату покупки, подтверждающую его намерения. «Продавец» предложил перечислить деньги ему на карту, указав её расчётный счёт. Заявитель перевёл денежные средства в размере 20 тысяч рублей, воспользовавшись онлайн-приложением.

«Продавец» отправил товар через транспортную компанию. Спустя некоторое время заявитель получил заказанный товар, однако при вскрытии коробки обнаружил автомобильные шины непригодные к эксплуатации. Мужчина попытался связаться с «продавцом» по телефону, указанному в квитанции, однако на звонки никто не ответил. Объявление было удалено с сайта.

Мужчина понял, что стал жертвой преступления, и обратился в полицию.

Номер телефона, на который звонил потерпевший, как установили сотрудники полиции, оказался зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.