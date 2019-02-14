Мурманск - город добрых сердец

Сегодня в одном из торговых центров Мурманска состоялась акция «Открой своё сердце». На первом этаже развернулось сразу несколько интерактивных площадок. Для участников мероприятия были подготовлены различные конкурсы, розыгрыши призов, мастер-классы и многое другое.

Не забыли гости праздника и про маленьких мурманчан, которым требуется помощь – жители заполярной столицы присоединились к акции по сбору средств для городского проекта «Помоги спасти жизнь ребенка».

– Мурманчане – очень отзывчивые и добрые люди, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Татьяна Елпанова. – За время существования акции на лечение 183 маленьких северян удалось собрать более 14,5 миллиона рублей.

Напомним, проект «Помоги спасти жизнь ребёнка» стартовал в декабре 2012 года. В нем принимают участие как организации и предприятия заполярной столицы, так и неравнодушные граждане.

За распределением денежных средств внимательно следит наблюдательный Совет, в состав которого входят лучшие врачи, депутаты городского Совета депутатов, представители общественности. Всю информацию о движении денежных средств можно найти на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Полезная информация». Ежемесячный отчёт публикуется в газете «Вечерний Мурманск».