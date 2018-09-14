Мурманск - один из лучший среди городских округов региона

Подведены итоги оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области за 2017 год. Согласно решению комиссии муниципальное образование город Мурманск заняло первое место в группе «городские округа». Победителям будут предоставлены гранты из областного бюджета. Размер гранта для города Мурманска составил 1,6 млн рублей.

В соответствии с правилами грант будет направлен на реализацию мероприятий по развитию, ремонту и реконструкции общественной инфраструктуры муниципального образования (ремонт объектов, обеспечивающих решение вопросов местного значения).

При этом, реализация данных мероприятий приведёт к повышению уровня показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления.