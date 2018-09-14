Мурманская область. Арктика14.09.18 16:06
Мурманск - один из лучший среди городских округов региона
Подведены итоги оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области за 2017 год. Согласно решению комиссии муниципальное образование город Мурманск заняло первое место в группе «городские округа». Победителям будут предоставлены гранты из областного бюджета. Размер гранта для города Мурманска составил 1,6 млн рублей.
В соответствии с правилами грант будет направлен на реализацию мероприятий по развитию, ремонту и реконструкции общественной инфраструктуры муниципального образования (ремонт объектов, обеспечивающих решение вопросов местного значения).
При этом, реализация данных мероприятий приведёт к повышению уровня показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления.
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Последние комментарии
Ратмир Чичба
14.09.18 14:50
Да с учетом того, что туда все лезут как мухи на сладкое, России бы вообще по примеру "друзей" американцев свои границы там забором двадцатиметровым оградить. Потому что наглость человеческая пределов
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Наталья
14.09.18 09:09
Здравствуйте! Ну не на месте же домика стройка будет проходить. И домик пусть стоит, и комплекс строится. В общем и целом не вижу проблемы.
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