Мурманск - один из немногих городов в России, где создали сеть информационных интеллект-центров

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова и депутаты Совета депутатов города Мурманска в рамках традиционного объезда посетили гимназию № 8.

На базе гимназии реализуются пилотные образовательные проекты, открыты профильные транспортно-логистические классы, а в этом учебном году появился современный информационно-библиотечный центр.

– Поддержка и развитие детского и юношеского чтения – одно из приоритетных направлений работы нашего образовательного учреждения, – рассказала директор гимназии № 8 Ольга Дзюба. – Благодаря полученным грантам и содействию Мурманского морского торгового порта, удалось создать такую библиотеку будущего.

В декабре 2018 года приказом Министерства просвещения Российской Федерации гимназии присвоен статус федеральной инновационной площадки проекта «От обучения чтению – к чтению для обучения». Сейчас это просторный зал, оснащенный современной техникой, где учащиеся могут получить доступ к различным источникам информации, включая электронные.

– Приятно видеть, что сегодняшние ученики с удовольствием приходят в библиотеку и современная школа делает все, чтобы развивать интерес к чтению, – прокомментировала депутат Совета депутатов города Мурманска Любовь Малыгина. – Здесь всегда многолюдно: и на переменах, и после уроков.

– Стоит сказать, что волна таких ремонтов затронула не только школы, но и учреждения культуры, – отметила глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. – Более 10 лет в Мурманске работает программа по реконструкции городских библиотек в современные интеллект-центры. Эти учреждения стали популярными у мурманчан всех возрастов. Наш город один из немногих в России создал целую сеть из 18 таких информационных интеллект-центров.

В планах на ближайшие годы – еще один большой шаг вперед: в Мурманске появится Центр детского чтения.