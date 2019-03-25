Мурманск – база освоения российской Арктики

В мире насчитывается полтора десятка официально признанных нефтегазовых столиц. Среди них Хьюстон (США), Ставангер (Норвегия), Дахран (Саудовская Аравия), Дацин (Китай), Калгари (Канада) и другие. Россию в этом списке представляет Тюмень. Хотя это звание хотели бы носить и Нижневартовск, и Сургут, и Нефтеюганск, и Астрахань, и Альметьевск. А вот шельфовой нефтегазовой столицей России по праву может называться город Мурманск.

И на то есть все основания. Здесь работают компании, занимающиеся геолого-геофизическим изучением арктического шельфа, морскими инженерными изысканиями, проведением буровых работ, строительством разведочных и эксплуатационных скважин, сервисным обеспечением деятельности на арктическом шельфе.

В русле глобального тренда

Мировая нефтегазовая отрасль уже не первое десятилетие ведет освоение арктических ресурсов. Так, 25 декабря 1969 года в результате бурения 12-й скважины с бурового судна «Ocean Viking» было открыто месторождение Экофиск, а в 1971 году Норвегия начала добычу нефти на этом месторождении. За прошедшие почти полвека страна добилась огромных успехов в сфере извлечения углеводородного сырья на шельфе Норвежского, Северного, а теперь и Баренцева морей, в создании добычной техники.

В том же 1969 году были начаты работы на арктическом шельфе Северной Америки, открыто месторождение Гвидир-Бей на шельфе Аляски.

Наверное, именно эти факты, а также понимание того, что месторождения нефти и газа континентальной части страны когда-то истощатся, подтолкнули СССР начать проведение геологоразведочных работ на шельфе Баренцева, Печорского и Карского морей.

В соответствии с приказом Министерства газовой промышленности СССР в Мурманске было создано четыре компании: в 1972 году Комплексная морская арктическая геолого-геофизическая экспедиция в составе Северного морского научно-производственного геолого-геофизического объединения («Севморгео»), с 1981 года МАГЭ; в 1979 году АМНГР – «Арктикморнефтегазразведка»; в 1979 году Мурманская морская геолого-геофизическая нефтегазовая экспедиция, с 2003 года – «Севморнефтегеофизика» (СМНГ); в 1980 году – АМИГЭ – Арктические морские инженерно-геологические экспедиции.

В 1994 году появился мурманский филиал компании «Газфлот», ныне ООО «Газпром флот». На сегодняшний день это предприятие имеет самый мощный в России парк буровых платформ, состоящих из двух полупогружных буровых установок (ППБУ) и двух самоподъемных (СПБУ). Оно также располагает вспомогательными судами и базой обеспечения буровых работ в Мурманске.

В 1998 году было создано ЗАО «Арктикнефть», дочерняя структура ЛУКОЙЛа, занимавшаяся добычей нефти на Песчаноозерском месторождении острова Колгуев.

Наконец, в Кольском заливе с двух рейдовых терминалов отправляется на экспорт нефть, добытая на арктических месторождениях, в том числе на шельфовом Приразломном. Именно в Мурманске базируется атомный ледокольных флот, без которого освоение богатств арктического шельфа невозможно. Почти восемь десятилетий трудятся в Арктике суда Мурманского морского пароходства, имеющие огромный опыт плавания в ледовых условиях, доставки грузов на необорудованное побережье.

В Мурманске были зарегистрированы компании «Газпром добыча шельф» и «Штокман Девелопмент АГ», которые были нацелены на разработку уникального Штокмановского ГКМ (правда, его освоение отложено на отдаленную перспективу).

«Роснефть» на базе 82 судоремонтного завода в посёлке Росляково намерена создать базу для обеспечения буровых работ на арктическом шельфе, а «НОВАТЭК» возводит на берегу Кольского залива в районе посёлка Белокаменка Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений для заводов СПГ на основаниях гравитационного типа. Конечно же, на динамику освоения месторождений углеводородного сырья арктического шельфа негативно повлияли разруха постсоветского периода (в 1993 году государство практически прекратило финансирование поисково-разведочных работ на шельфе), а также санкции западных стран. Но, тем не менее, арктические геологоразведочные компании продолжают работы на шельфе, открывая новые месторождения.

Начало было впечатляющим

Вклад мурманских геологических компаний (МАГЭ, СМНГ, АМИГЭ, АМНГР) в поиск и разведку месторождений нефти и газа арктического шельфа огромен. Именно им принадлежит заслуга открытия новой нефтегазоносной провинции, соизмеримой по своему потенциалу с прилегающими районами Западной Сибири и европейского Севера.

Если говорить о компании «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (МАГЭ), то наиболее значительные открытия ее специалисты совершили в период с 1972-го по 1978 год. Оно и понятно, до этого арктический шельф и его недра были одним большим белым пятном. Используя свои специализированные научно-исследовательские судна (НИС) – «Геолог Дмитрий Наливкин», «Профессор Куренцов» и «Геофизик» – специалисты МАГЭ выполнили огромный объем геофизических работ в Баренцевом, Печорском, Карском морях и море Лаптевых.

Сотрудники предприятия стали первопроходцами, стиравшими белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей. С 1973-го по 1978 годы только в южных районах Баренцева и Карского морей было выявлено 38 локальных поднятий, часть из которых вскоре была подготовлена к бурению. Именно их трудом удалось подтвердить прогнозы по нефтегазоносности арктического шельфа. Ими открыты структуры Мурманская, Северо-Кильдинская, Северо-Гуляевская, Харасавэй-море, Ленинградская, Ново-Скуратовская. После проведения морского бурения крупные структуры стали месторождениями нефти и газа. Новейшие методики исследований были апробированы на Штокмановском, Лудловском, Приразломном, Медынском месторождениях.

Именно специалисты МАГЭ были выбраны компанией «Газпром добыча шельф» для проведения сейсморазведки на Штокмановском ГКМ. В 2010 году в Баренцевом море в районе этого месторождения были выполнены работы по высокоразрешающим сейсмическим исследованиям с целью выявления газовых линз и карманов, представляющих опасность для эксплуатационного бурения. Потрудились специалисты МАГЭ и на шельфе архипелага Шпицберген. Ещё в конце 1980-х годов они сделали вывод о перспективности западной и восточной его окраин. Возобновить работы удалось только в 2002 году. Комплексные геолого-геофизические исследования были выполнены западнее острова Шпицберген. Обработка материалов позволила выделить 14 перспективных площадей, увеличить прогнозные ресурсы района на 105 млн тонн условного топлива.

Итоги сейсмических работ, выполненных МАГЭ на Адмиралтейском валу, в восточной части Баренцева моря, также будут востребованы и станут важным подспорьем для нефтегазоразведчиков.

Специалисты МАГЭ приняли активное участие в работах по определению и обоснованию внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане. В частности, была выполнена задача по подтверждению продолжения земной коры Сибирской платформы в глубоководную часть Северного Ледовитого океана. В результате были получены дополнительные данные для определения зоны юрисдикции РФ в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

С 1997 года МАГЭ активно участвовала в программе создания нового поколения Государственной геологической карты РФ. На шельфе Арктики выполнена гравиметрическая съемка масштаба 1:1000000, отработаны десятки тысяч километров сейсмоакустических профилей и тысячи станций донного опробования. А летом 2014 года с борта научно-исследовательского судна «Академик Федоров» при сопровождении атомного ледокола «Ямал» впервые проложен сейсмический профиль через Северный полюс. Данные МАГЭ важны не только для поиска нефтегазовых ресурсов, но и для оценки перспектив этого района Арктики на марганец, полиметаллы, золото.

В последние годы для расширения возможностей по проведению геологоразведочных работ МАГЭ приобрела научно-исследовательские судна «Николай Трубятчинский», «Федор Ковров» и «Аквамарин». В последние годы и государство, и крупнейшие нефтегазовые компании повернулись лицом к арктическому шельфу. До недавнего времени, в отличие от ситуации времен СССР, в России существовала диспропорция между темпами отбора и прироста запасов углеводородного сырья. Поэтому особые надежды возлагались на арктический шельф, который, к сожалению, изучен крайне недостаточно. И МАГЭ стремится восполнить этот пробел.

Качество сейсморазведки 2D, выполненной специалистами МАГЭ в 2014 году на трех Восточно-Приновоземельских лицензионных участках на судне «Геолог Дмитрий Наливкин» по заказу ООО «Карморнефтегаз», оказалось выше всяких похвал. Полученные данные позволили выявить и подготовить к бурению перспективные нефтегазоносные объекты.

В последние годы специалисты ОАО «МАГЭ» выполняли комплексные региональные геофизические исследования с целью уточнения геологического строения и перспектив нефтегазоносности: в Карском и Баренцевом морях – для АО «Росгео» и ООО «РН-Шельф-Арктика»; в Карском море – для «Роснефти»; в Охотском море, на Аяшском лицензионном участке – для ООО «Газпром геологоразведка» (там осенью 2017 года компания «Газпромнефть-Сахалин» открыла месторождение с геологическими запасами 255 млн тонн и извлекаемыми запасами 70–80 млн тонн).

На Киринском ГКМ по заказу ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» выполнен огромный объем работ по обследованию устьев ликвидированных и законсервированных скважин. Сейсморазведочные работы 3D для ООО «Газпром геологоразведка» проведены на Ленинградском, Русановском и Невском лицензионных участках Карского моря. Большое значение имеют также работы по оценке перспектив нефтегазоносности российского континентального шельфа в Северном Ледовитом океане за пределами 200-мильной экономической зоны.

Но не только арктический шельф представлял интерес для сотрудников МАГЭ. Суда этой компании работали в Атлантическом, Тихом, Индийском океанах. Они участвовали даже в трёх экспедициях на шельфе Антарктиды, выполнив комплексные исследования в морях Росса и Уэдделла. После заключения контракта с норвежской фирмой «Geoteam» руководство МАГЭ смогло загрузить работой на внешнем рынке судно «Геолог Дмитрий Наливкин», которое с 1991 года проводило сейсморазведочные исследования в Северном, Норвежском, Гренландском, Каспийском морях. Работали российские специалисты и у берегов Габона, выполняли заказы турецких компаний на разведку шельфа Черного и Средиземного морей. Не оставалось без заказов и судно «Профессор Куренцов». Его исследовательские маршруты пролегали на шельфе по соседству с дельтами Нила, Нигера, у Канарских островов, берегов Марокко и Фарерских островов.

В 2002 году МАГЭ заключила контракт с известной британской компанией «Westland GeoProjects» на сейсморазведку в Средиземном и в Баренцевом морях. Также были проведены сейсмические и сопутствующие гравиметрические и гидромагнитные исследования в Аденском заливе, Северном море, морских зонах Дании и Канады. А в 2008 году сотрудники экспедиции работали по заказам компании «Fugro-Geoteam AS» в норвежской части Баренцева моря. В 2010 году МАГЭ выполнила сейсмические работы на различных блоках Индийского океана по заказу «ONGC Ltd». А в 2011 году она проводила разведку по договору с австралийской компанией «Searcher Seismic Pty Ltd.». Кроме того, в Баренцевом море в мае-июле 2011 года в рамках контракта с компанией «MultiClient Geophysical ASA» (Норвегия) были проведены работы МОВ ОГТ (метод отраженных волн общей глубинной точки) в объёме 6500 погонных км. В последние годы компания предоставляла морские геофизические услуги для «MultiClient Geophysical ASA» (MCG) в Мексиканском заливе, выполнила морские сейсморазведочные работы 2D на шельфе Ирландии для «Seismic Searcher» и аналогичные работы в северной части Кельтского моря для «Geopartners Ltd.».

Заказчиками МАГЭ были также такие нефтяные и газовые компании, как «Shell», «ExxonMobil», «Statoil», «BP», «Texaco», «Nopek», «Norsk Hydro». Общий объем сейсморазведочных работ 2D, выполненных по международным контрактам, составил более 200 тысяч пог. км. Заработанные за рубежом средства позволили не только сохранить компанию и специалистов, но и модернизировать оборудование, обеспечить соответствие мировым требованиям по качеству проведения ГРР.

Место работы – Арктика и Мировой океан

Практически все открытые на арктическом шельфе месторождения нефти и газа связаны с морскими геофизическими работами, которые выполнили специалисты «Севморнефтегеофизики». Созданная 1 января 1 979 года Мурманская морская геолого-геофизическая нефтегазовая экспедиция (позже переименованная в «Севморнефтегеофизику» – СМНГ) изначально была ориентирована на проведение геологогеофизических работ на углеводородное сырье на шельфе арктических морей.

За почти четыре десятилетия специалистами компании выявлено более 400 структур, подготовлено к глубокому поисково-разведочному бурению 40 из них. Это позволило открыть на Западно-Арктическом шельфе Баренцева, Печорского и Карского морей, в Обской губе 19 месторождений нефти, газа и газоконденсата. Огромный объем сейсморазведки 2D и 3D выполнен не только на арктическом шельфе, но и за рубежом. В конце 2003 года ФГУП «Севморнефтегеофизика» было преобразовано в открытое акционерное общество, а в январе 2016 года передано АО «Росгеология». Сегодня «Росгеология» – холдинг, объединяющий 37 профильных государственных предприятий, работающих в 30 регионах России. На его счету открытие сотен крупнейших месторождений углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых.

Войдя в состав «Росгеологии», «Севморнефтегеофизика» получила новый импульс для своего развития, расширения географии и увеличения объёма выполняемых работ. А начиналось все с арендованного НИС «Академик Обручев» – сухогрузного судна, построенного в 1952 году, водоизмещением 532 тонны, длиной 46,4 и шириной 8 метров , со скоростью хода 9,5 узлов. Именно с его борта начали вести сейсморазведочные работы специалисты этой компании. Тем не менее с этого и второго научно-исследовательского судна «Стерегущий» были выполнены большие объемы региональных исследований. В прилегающих к Кольскому полуострову районах был выявлен целый ряд структур, в том числе в 1982 году – структуры Штокмановская, Ледовая, Адмиралтейская, Пахтусовская. Уже в 1983 году на подготовленных к глубокому поисково-разведочному бурению структурах в Баренцевом море открыли два газовых месторождения – Мурманское и Северо-Кильдинское.

Понимая важность проведения ГРР, страна начинает оснащать морских геологов современными по тем временам научно-исследовательскими судами: «Чайво», «Академик Голицын», «Профессор Полшков», «Академик Шатский», «Искатель». С их помощью были открыты Поморское газоконденсатное, Северо-Гуляевское нефтегазоконденсатное месторождения, а в Карском море – Русановское газоконденсатное. Важнейшим открытием в 1988 году стало Штокмановское ГКМ. Следующий 1989 год принес не менее значимые «находки»: Приразломное нефтяное в Печорском море, Лудловское газовое в Баренцевом и Ленинградское газоконденсатное в Карском море. Такие месторождения, как Штокмановское, Русановское и Ленинградское, относятся к уникальным. Именно в эти годы были решены задачи прогноза, научного обоснования направлений поиска, создания технологий разведки и разработки уникальных месторождений в сложнейших природно-климатических условиях. В 1989 году впервые в СССР были проведены морские сейсмические исследования 3D на Приразломном месторождении.

После развала СССР для геологоразведчиков наступили сложные времена. Финансирование ГРР государством было практически прекращено. От краха СМНГ спасло выполнение работ по заказам зарубежных компаний. Первым к их выполнению в мае 1995 года приступило НИС «Профессор Полшков». О ситуации в тот период красноречиво говорят цифры: если объем выполненных за рубежом геофизических работ в 1996–1999 годах составил 70400 погонных км, то в Баренцевом море – всего 6200 пог. км. Но даже при таких скромных масштабах было открыто ЮжноДолгинское нефтяное месторождение. По материалам сейсморазведочных исследований ООО «Газфлот» начало проведение активных буровых работ в Обской губе с использованием СПБУ «Амазон». Всего здесь открыто несколько газоконденсатных месторождений. 2009–2011 годы ознаменовались возвращением научноисследовательских судов в Арктику. НИС «Академик Шатский» и «Академик Лазарев» весь полевой сезон работали в Баренцевом море. НИС «Гео Арктик» выполняло работы в море Лаптевых. Вообще, география работ научно-исследовательских судов производит впечатление, как и перечень отечественных и зарубежных компаний, пользующихся услугами специалистов СМНГ. Только иностранных корпораций насчитывается почти три десятка. Среди них «Total», «BP», «Chevron», «ConocoPhilips», «ExxonMobil», «Fugro», «Elf», «Petrobras», «Statoil» и другие. Среди отечественных компаний достаточно назвать «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «НОВАТЭК» и «Зарубежнефть».

В конце апреля 2018 года в порту Мурманск произошло знаковое событие: НИС «Гео Арктик» было возвращено первоначальное имя «Академик Наметкин». Не оставались без внимания и моря Северного Ледовитого океана. По договорам с ООО «Карморнефтегаз» и ООО «РН-Шельф-Арктика» были выполнены сейсморазведочные работы 3D в Баренцевом и Карском морях на лицензионных участках «Роснефти». Портфель заказов компании постоянно пополняется благодаря высокому качеству морских геофизических услуг, наличию специализированного флота, в составе которого имеются глубоководные НИС усиленного ледового класса «Академик Примаков» и «Академик Немчинов» (оба для проведения сейсмики 3D), «Академик Лазарев» и «Академик Наметкин» (оба 2D), мелководное НИС «Профессор Рябинкин» (2D). В России это самый крупный флот научно-исследовательских судов, оборудованных современными навигационно-геофизическими комплексами.

Высокий уровень востребованности со стороны заказчиков во многом объясняется и тем, что в компании серьезное внимание уделяли модернизации навигационногеофизических комплексов на научно-исследовательских судах. К примеру, на НИС «Академик Лазарев» и «Гео Арктик» были установлены новейшие регистрирующие комплексы SEAL-428 и сейсмические твердотельные цифровые косы типа Sentinel SEAL 24 bitdigital. В июле 2017 года было приобретено НИС Western Neptune, построенное в 1999 году в Норвегии. 19 октября того же года оно вошло в порт Мурманск после завершения первого проекта в центральной части Баренцева моря. Судно показало прекрасную производительность и высокое качество сейсмических данных. Решение о его приобретении стало частью политики АО «Росгеология» по модернизации и обновлению российского сейсморазведочного флота. НИС Western Neptune стало первым в России высокотехнологичным сейсморазведочным судном 3D, оборудованным современным навигационно-геофизическим комплексом Q-Marine. Оно способно буксировать до 16 сейсмических кос, обеспечивая высокую суточную производительность, что крайне важно для работы в короткий полевой сезон на арктическом шельфе.

31 октября 2017 года в порту Мурманск был поднят российский флаг на НИС «Академик Примаков». Крестной матерью корабля стала Ирина Борисовна – вдова выдающегося государственного деятеля и ученого Евгения Максимовича Примакова. В настоящее время судно уже приняло участие в двух проектах. Один из них – проект «Газпрома» объемом 4150 кв. км в Баренцевом море, другой – на шельфе Марокко в объеме 1000 кв. км по заказу компании «Geoex Ltd». В полевой сезон 2018 года ОАО «Севморнефтегеофизика» с использованием НИС «Академик Лазарев» провело сейсморазведочные работы МОВ ОГТ 2D общим объемом 4 тыс. пог. км в северо-западной части моря Лаптевых. Там же работало и НИС «Академик Наметкин», с которого были выполнены сейсморазведочные работы МОВ ОГТ общим объемом 6 тысяч пог. км. Завершить работы по объекту планируется до конца 2020 года. Без малого четыре десятилетия открывает новые месторождения углеводородного сырья СМНГ.

За эти годы выполнено более 1 млн км сейсморазведочных работ 2D и более 50 тысяч кв. км сейсморазведки 3D. Геофизические исследования на шельфе Арктических морей, а это 500 тыс. пог. км съёмки 2D и 20 тысяч кв. км 3D, осуществленные специалистами СМНГ, внесли огромный вклад в оценку перспектив нефтегазоносности арктического шельфа.

Без АМИГЭ никуда

В «Росгеологию» вошла не одна «Севморнефтегеофизика», но и ОАО «АМИГЭ» (Арктические морские инженерногеологические экспедиции). Если СМНГ и МАГЭ были ориентированы на проведение геолого-геофизических работ на нефть и газ, «Арктикморнефтегазразведка» – на бурение, то компания АМИГЭ проводила инженерные изыскания под с троительство морских сооружений. В распоряжении данного предприятия имеются два судна для инженерно-геологического бурения и геотехнических работ с динамической и якорной системами удержания на точке бурения и два геофизических судна. А начинались работы на арендованных у рыбаков судах. С их использованием специалисты осуществляли инженерные изыскания на площадях Мурманской, Северо-Кильдинской, Варандейской, Медынской, Приразломной, Адмиралтейской, Лудловской, Пахтусовской, Андреевской, Ахматовской, Полярной, Ленинградской, на Кольском шельфе и на други х структурах.

Именно этой компанией выполнены изыскания для постановки буровых платформ, а также съёмка почти четырех десятков нефтегазоперспективных структур и месторождений в Баренцевом и Карском морях. В частности, в ее послужном списке – изыскания в рамках проектов по строительству перехода трубопровода Ямал – Центр через Байдарацкую губу. Именно специалисты АМИГЭ проводили изыскания под постановку ледостойкой буровой платформы на Приразломном месторождении, выполняли исследования на площадках для поисково-разведочного бурения в Обской и Тазовской губах, в Печерском море на месте установки Варандейского стационарного морского ледостойкого отгрузочного терминала. Кроме того, АМИГЭ выполняет инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геодезические изыскания на шельфе, прилегающей суше и островах. Среди реализованных предприятием проектов фигурируют и изыскания на месте прокладки газопровода «Голубой поток» в Черном море. С борта специализированных судов – НИС «Бавенит», «Академик Намекин», «Кимберлит» и «Керн» – выполнялись исследования для постановки буровых платформ, строительства трубопроводов, причальных сооружений и терминалов. Достаточно сказать, что именно сотрудники АМИГЭ по заказу «Газпрома» выполнили изыскания по трем вариантам прокладки газопровода от Штокмановского ГКМ: на полуостров Рыбачий, на полуостров Канин и в район Териберки, где проведены инженерные изыскания для причальных сооружений. Работали специалисты АМИГЭ и на Сахалине.

Более трёх десятков площадок для поисково-разведочного бурения подготовлено в Обской и Тазовской губах по заказу ООО «Газфлот» (ныне ООО «Газпром флот»). За каждым таким заказом стоит огромный объем работ: геологическое бурение на глубину нескольких десятков метров, отбор проб легкими техническими средствами на глубине до 5 метров, статическое зондирование с целью получения данных для расчетов прочностных и деформационных свойств грунтов, сейсмоакустическое профилирование, гидролокация бокового обзора, магнитометрия, многолучевое эхолотирование. Кроме того, проводятся гидрометеорологические исследования, в ходе которых изучаются течения, волнение моря, приливы, ледовый покров. В последние годы выполняется большой объем изыскательских работ для проектирования и строительства нефтепромысловых объектов в Обской и Тазовской губах, в Баренцевом, Печорском и Карском морях у побережья полуострова Ямал, в море Лаптевых. И это не считая работ в Черном, Балтийском, Средиземном, Японском морях, в Мексиканском заливе, в Индийском океане, у берегов Африки.

Арктический первопроходец

Сколько бы нефтегазовых компаний ни пришло работать на арктический шельф, каких бы успехов они ни достигли, но «Арктикморнефтегазразведка» остаётся первопроходцем освоения богатейших морских месторождений углеводородного сырья российской Арктики. Именно этому предприятию принадлежит заслуга открытия месторождений на шельфе Баренцева, Печорского и Карского морей. Созданное в 1979 году, оно за три с небольшим десятилетия ввело в бурение на арктическом шельфе РФ 30 структур. Начато строительством 60, закончена строительством 51 скважина, закончено испытанием 38 скважин. Объём поисково-разведочного бурения, выполненного предприятием, составил более 170 тыс. метров, открыто 15 месторождений УВС, из которых три относятся к уникальным, девять к крупным, два к средним и одно к мелким. Из них пять в Баренцевом, шесть в Печорском и четыре в Карском морях. Запасы углеводородного сырья страны благодаря ОАО «АМНГР» были приращены почти на 7 млрд тонн условного топлива. Именно АМНГР стала пионером добычи нефти в арктических условиях, начав в 1985 году освоение открытого в 1982 году Песчаноозерского месторождения на острове Колгуев.

В рамках реализации данного проекта на остров были доставлены буровые установки, создана соответствующая инфраструктура, построен береговой резервуарный парк. Но основными достижениями, прославившими ОАО «Арктикморнефтегазразведку» в нашей стране и в мире, стали буровые работы на шельфе России и других стран. В советские годы буровой арсенал этого предприятия состоял из трех установок типа «Шельф», способных вести работы на глубинах до 300 метров, СПБУ «Кольская» и двух буровых судов – «Валентин Шашин» и «Виктор Муравленко». Уже в 1983 году судно «Валентин Шашин» открыло нефтяное месторождение Мурманское, относящееся к крупным. В 1985 году СПБУ «Кольская» обнаружила Приразломное месторождение, которое впоследствии стало первым введенным в эксплуатацию на арктическом шельфе РФ. В 1991 году арсенал предприятия пополнился СПБУ «Мурманская», которая была сдана судостроителями Выборгского завода.

К сожалению, с 1994 года «Арктикморнефтегазразведка» переживала непростые времена. В период проведения в стране экономических реформ бурилось лишь по одной-две скважины в год по заказам «Газпрома» и ЗАО «Арктикшельфнефтегаз». Объёмы буровых работ снизились по сравнению с советским периодом на 85–90 %, доля финансирования из государственного бюджета составляла от 0 до 18 %. Как следствие, из Арктики ушли семь плавучих буровых установок и более половины специализированных судов, принадлежавших АМНГР. Руководству предприятия не оставалось иного выхода, как сдавать буровые установки и суда в аренду. Объединение усилий с «Зарубежнефтью» позволило найти работу для СПБУ «Мурманская» на шельфе Вьетнама по заказам вьетнамско-российского СП «Вьетсовпетро» (в нем «Зарубежнефти» принадлежит 49 % акций). Оставшись без работы на арктическом шельфе, «Мурманская» пробурила у берегов Вьетнама 21 поисковоразведочную скважину, добившись скорости проходки 2464 метра в месяц. Всего за девять лет, с 2009-го по 2018 годы, было пробурено 77879 метров . В октябре 2018-го установка завершила бурение скважины на блоке 12 / 11, а в апреле-мае 2019 года вновь приступит к работе.

К сожалению, СПБУ «Кольская», неплохо потрудившаяся на арктическом шельфе и за рубежом и возвращенная в Россию 24 августа 2008 года после 19-летнего отсутствия, затонула в Охотском море во время буксировки 18 декабря 2011 года. Ещё одним важнейшим инструментом для выполнения буровых работ на шельфе являлось судно «Валентин Шашин», находящееся ныне во Вьетнаме. Оно также используется совместным предприятием «Вьетсовпетро».

Между тем именно этому судну принадлежит честь открытия уникального Штокмановского ГКМ. За 12 лет работы на арктическом шельфе с его помощью построено 14 скважин в Баренцевом и одна скважина в Карском море общей глубиной 43919 метров (в том числе четыре скважины на Штокмане). За период работы на иностранные компании было построено 15 скважин. «Валентин Шашин» стал первым в мире буровым судном ледового класса. Обладание ледовым поясом дало ему возможность проводить бурение поисковых скважин в Арктике. В случае приближения льдов судно может, отстыковав противовыбросовое оборудование от буровой плиты на дне моря, за три минуты уйти с точки бурения. Благодаря двум кормовым и трем носовым подруливающим устройствам корабль способен удерживаться над заданной точкой с точностью до десяти сантиметров. Система динамического позиционирования позволяла ему стоять на точке бурения при волнении моря до шести баллов. Сегодня же это уникальное буровое судно используется как судно снабжения.

Флагман буровых работ

В 1994 году «Газпром» создал дочернюю компанию ООО «Газфлот» (ныне ООО «Газпром флот») для проведения геологоразведочных работ. Её мурманский филиал был ориентирован на строительство разведочных скважин на шельфе Печорского моря, Обской и Тазовской губ Карского моря. За четверть века с использованием своих и арендованных буровых установок завершено строительство шести десятков поисково-разведочных и эксплуатационных скважин, открыто более десятка месторождений нефти и газа. Среди них нефтяные месторождения Варандей-море, Медынское-море, Долгинское, несколько месторождений природного газа (Северо-Каменомысское, Обское, Каменомысское-море, Чугорьяхинское, Антипаютинское, Тотаяхинское, Харасавэйморе, Семаковское, Южно-Киринское, Мынгинское), месторождения на шельфе Балтики. Именно эта компания поставила точку в проведении доразведки уникального Штокмановсокго месторождения, пробурив седьмую разведочную скважину с использованием арендованной буровой платформы Deepsea Delta и прирастив запасы этого месторождения на 400 млрд м3 газа. На начальном этапе ООО «Газфлот» использовало СПБУ «Мурманская», принадлежавшую ФГУП «Арктикморнефтегазразведка». С неё выполнялись буровые работы в Печорском море и в Обской губе. Сегодня «Газпром флот» имеет на вооружении две полупогружные буровые установки шестого поколения – «Полярная звезда» и «Северное сияние», самоподъемные буровые установки «Арктическая» и «Амазон», суда обеспечения, береговые базы снабжения в Мурманске и Ямбурге. ПАО «Газпром» – единственная нефтегазовая корпорация в России, которая может обеспечить морское бурение собственными установками. Все они находятся в управлении ООО «Газпром флот».

В 2001 году «Газфлот» приобрёл СПБУ «Амазон», с помощью которой построено почти три десятка разведочных скважин и открыто несколько месторождений в Обской и Тазовской губах, пробурена разведочная скважина ПО-1 на Северо-Обском участке по заказу «НОВАТЭКа». Природный газ этого месторождения, ресурсы которого оцениваются в более чем 1 трлн м3 «голубого топлива» и почти 150 млн тонн нефти, будет востребован в рамках проекта «Арктик СПГ-3». Эта разведочная скважина стала 23-й на арктическом шельфе, построенной с помощью СПБУ «Амазон». СПБУ «Арктическая» в период с 2014-го по 2017 годы ударно потрудилась на шельфе Балтийского моря по заказу ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», открыв несколько месторождений нефти.

После модернизации в Сингапуре она выполнила буровые работы в Карском море на месторождении Нярмейское по заказу ООО «Газпром геологоразведка». В середине ноября 2018 года «Арктическая» вернулась в Кольский залив после труднейшего бурового сезона, который начался на месяц позже намеченного срока из-за сложной ледовой обстановке в Карских воротах и невозможности ее буксировки на точку бурения. Тем не менее с поставленной задачей буровики справились успешно. К этому перечню нельзя не приплюсовать разведочные скважины, пробуренные установками шестого поколения «Полярная звезда» и «Северное сияние» в Охотском море на Южно-Киринском месторождении. Готовя это месторождение к промышленной эксплуатации, две ППБУ построили четыре скважины, по две каждая, глубиной от 2700 до 2800 метров. «Северное сияние» и «Полярная звезда» изначально строились для работ на Штокмановском ГКМ, но оказались востребованы в Охотском море, на Киринском и Южно-Киринском месторождениях. Они способны бурить разведочные и эксплуатационные скважины глубиной до 7500 метров при глубине моря от 50 до 500 метров. Кроме того, ООО «Газпром флот» имеет в своем распоряжении НИС «Академик Голицын», пассажирское судно «Топаз», транспортно-буксировочные суда « Дунай» и «Десна», современные «Сатурн» и «Нептун», многофункциональные суда снабжения «Юрий Топчев» и «Владислав Стрижев».

Ещё одну разведочную скважину на Русановском месторождении в Карском море в 2018 году по заказу ООО «Газпром геологоразведка» пробурила китайская полупогружная буровая установка Nanhai VIII. Говоря о проведении буровых работ на шельфе, нельзя не вспомнить ООО «Газпромнефть-Сахалин», имеющее несколько лицензионных участков в арктических акваториях: на осовение Долгинского нефтяного месторождения и Северо-Западного ЛУ в Печорском море, Хейсовского ЛУ в Баренцевом море, Северо-Врангелевского в Восточно-Сибирском и Чукотском морях, а также Аяшского участка в Охотском море. На Аяшском лицензионном участке в 2017 году с использованием полупогружной буровой установки HAKURYU-5 было открыто месторождение Нептун с геологическими запасами нефти более 415 млн тонн.

В 2018 году была построена еще одна разведочная скважина (№ 1) – уже на Баутинской структуре, входящей в этот же лицензионный участок. В середине июня ППБУ была доставлена на точку бурения и установлена с использованием удержания якорного типа. Бурение проводилось по начало сентября. Еще месяц, почти до конца октября, осуществлялось испытание скважины, а ноябрь ушел на ее ликвидацию и демобилизацию ППБУ. По итогам анализа данных, полученных в ходе испытания скважины на Баутинской площади, стало ясно, что открыто месторождение нефти с запасами свыше 137 млн тонн. Оно получило название Тритон. Несколько слов заслуживает МЛСП «Приразломная», которая достраивалась на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске и в декабре 2013 года приступила к извлечению нефти на одноименном месторождении. На пике уровень ее добычи составит 5 млн тонн в год. Это первый российский проект по производству углеводородов на шельфе Арктики. Производят впечаление габариты платформы: длина и ширина 126 метров , высота 141 метр , вес более 500 тыс. тонн. Толщина стальных стенок достигает 4 см, а высота железобетонных бортов – 3 метра. Внутри находится кессон с хранилищем нефти. Имеются вспомогательный и жилой модули, верхнее строение. С МЛСП планируется пробурить 32 наклонно-направленные скважины, в том числе добывающие, нагнетательные и одну поглощающую. Прямую отгрузку нефти на танкеры усиленного ледового класса обеспечивают два комплекса устройств.

Фидерная схема вывоза нефти

Нефть с Новопортовского месторождения и МЛСП «Приразломная» вывозится морским путем под проводкой атомных ледоколов, базирующихся в Мурманске, и переваливается через рейдовый комплекс в Кольском заливе. Кольский залив стал местом рейдовой перевалки нефти почти два десятилетия тому назад, благодаря первому РПК, созданному Мурманским морским пароходством для вывоза на экспорт нефти Тимано-Печоры. Затем стали появляться другие РПК. Сейчас нефть Новопортовского месторождения и МЛСП «Приразломная» переваливается через супертанкер «Умба» дедвейтом 300 тысяч тонн, установленный в районе села Белокаменка. А сырье, отправляемое на экспорт с Варандейского терминала ЛУКОЙЛа, – через РПК на базе супертанкера «Кола» дедвейтом 309 тысяч, установленный в Кольском заливе у мыса Филинский, напротив Североморска.

Ещё один ледостойкий арктический терминал башенного типа построен компанией «Газпром нефть» в районе Мыса Каменный Обской губы у полуострова Ямал. Он получил название «Ворота Арктики». Его отгрузочные возможности – 8,5 млн тонн высококачественной нефти сорта Новый порт в год. Старт работе терминала дал 25 мая 2016 года президент России Владимир Путин. Для обеспечения работы терминала на берегу Обской губы построены подводный и сухопутный нефтепроводы, резервуарный парк, насосные станции.

В целом вывоз арктической нефти возможен по двум схемам. Первая предполагает прямую транспортировку сырья до Роттердама танкерами ледового класса. И такая схема использовалась несколько лет при доставке нефти с острова Колгуев, из Обской губы, с Варандея, из Архангельска и нефтепорта Витино. Но она была затратной из-за малых партий нефти, перевозимой танкерами дедвейтом 15–20 тысяч тонн. Вторая, фидерная схема предполагает челночную перевозку « черного золота» танкерами ледового класса до судна-отвозчика в Кольском заливе и далее после перегрузки линейными танкерами до Роттердама.

В дальнейшем танкеры-челноки стали перегружать нефть в рейдовые перевалочные комплексы на базе супертанкеров. Затраты при использовании фидерной схемы сократились на 5–12 %. Нефть через Кольский залив отправлялась также через береговые перевалочные комплексы рыбного порта, терминал на мысе Мохнаткина Пахта (владелец – ООО «Коммандит Сервис»), через танкер «Трейдер» компании «Тангра-Ойл», из нефтепорта Витино. К примеру, через РПК «Белокаменка» за 12 лет было отправлено на экспорт 81 млн тонн нефти.

Особое значение для освоения Особое значение для освоения богатствАрктики развития богатств Арктики, развития арктических регионов страны имеет арктических регионов с созданиекомпанией создание компанией ООО НОВАТЭК Мурманск Центра ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Центра строительства крупнотоннажных строительства крупното морских сооружений

Через Ура-Губу на Кольском полуострове «НОВАТЭК» планирует отправлять на экспорт сжиженный природный газ, построив перевалочный комплекс. ЗАВОД ЗАВОДОВ Особое значение для освоения богатств Арктики, развития арктических регионов страны имеет создание компанией ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Инвестиции в данный проект составят около 120 млрд рублей, на заводе будет трудоустроено 15 тысяч человек, солидные поступления получит региональный бюджет. ЦСКМС позволит развивать кадровый потенциал области, увеличить конкурентоспособность предприятий региона в масштабах России. В Мурманске будут построены три завода СПГ общей мощностью 18,3 млн тонн на основаниях гравитационного типа для проекта «Арктик СПГ-2». Этот проект будет использовать ресурсную базу полуострова Гыдан.

Запасы месторождения Утреннее, расположенного в этом регионе, составляют 1 трлн 29 млрд м3 газа. К весне 2019 года будет завершено строительство арматурного цеха и бетонного завода с четырьмя бетоносмесительными установками. К июлю будет введен в строй первый из двух сухих доков циклопических размеров (длина 415, ширина 175 и высота стенок 20,2 метра ), который сооружает АО «Теплохиммонтаж». Здесь летом начнется закладка основания гравитационного типа (ОГТ) массой 420 тыс. тонн. Его размеры: длина 300 метров , ширина 152 и высота 30 метров . На этом основании разместится завод СПГ , состоящий из 15 модулей общим весом 142 тысячи тонн. В июле планируется ввод в строй двух причалов. Строительство сухого дока № 2 намечается закончить в 2020 году, а первый завод СПГ должен быть сдан заказчику в 2022 году.

Ключи к недрам Арктики

И разведка, и добыча, и вывоз углеводородного сырья, и использование транзитного потенциала Северного морского пути невозможны без атомного ледокольного флота. Для управления этим сложнейшим механизмом в структуре госкорпорации «Росатом» создана Дирекция Северного морского пути под руководством Вячеслава Рукши. В ее ведении останется и атомный ледокольный флот. В майском указе Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить грузопоток по СМП к 2024 году до 80 млн тонн. Основу грузов составит углеводородное сырье. «Ямал СПГ» обеспечит 16,5 млн тонн сжиженного газа и 1,5 млн тонн газоконденсата, с Новопортовского месторождения ежегодно будет отгружаться 8,5 млн тонн нефти, с «Норильского никеля» – 1,5 млн тонн цветных и благородных металлов, с «Арктик СПГ-2» – 20 млн тонн углеводородов. Еще 10 млн тонн грузов придется на уголь полуострова Таймыр, до 12 млн тонн – на нефть ТиманоПечоры (с Варандейского терминала). Но для достижения этих целей нужен атомный ледокольный флот. К примеру, только для вывоза СПГ необходимо обеспечить 225 судозаходов. Вызывает удовлетворение тот факт, что принято решение кроме уже строящихся трех атомных ледоколов типа ЛК60 мощностью 175 МВт построить еще два таких ледокола. Будет также построено три атомных ледокола «Лидер» мощностью 315 МВт, способных ломая лед толщиной 4,1 метра идти со скоростью два узла.

Кроме того, достигнута договоренность с «НОВАТЭКом» о строительстве четырех линейных ледоколов проекта Aker ARC 123 мощностью 40 МВт. Они будут оснащены двухтопливной энергетической установкой, работающей и на дизельном топливе, и на сжиженном газе. Эти ледоколы будут трудиться в Карском море. Поскольку атомные ледоколы «Лидер» будут строиться на Дальнем Востоке, на заводе «Звезда», то там будет создана база атомного ледокольного флота, аналогичная той, которая сформирована в Мурманске. Сегодня обеспечением арктических углеводородных проектов ледокольной проводкой занимаются ледоколы «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач». Их интенсивность работы составляет 36 ледоколомесяцев в год. В рамках проекта «Ямал СПГ» «Атомфлот» и НОВАТЭК заключили договор о проводках судов до 2040 года. С 9 декабря 2013 года открыта круглогодичная навигация из порта Сабетта. Атомные ледоколы в 2015–2017 годах обеспечили проводку 34 судов с модулями для завода СПГ, а 8 декабря 2017 года была осуществлена первая отгрузка СПГ на газовоз «Кристоф де Маржери». Для обеспечения работы порта Сабетта «Атомфлот» построил и эксплуатирует буксиры «Пур» и «Тамбей», ледокольные буксиры «Юрибей» и «Надым», строится портовый ледокол «Обь». Только с ноября 2017 года по сентябрь 2018-го при участии атомных ледоколов и портового флота выполнено 80 проводок судов со снабжением, выведено 70 танкеров СПГ, 21 танкер с газоконденсатом.

Атомный ледокольный флот обеспечивает также вывоз нефти Новопортовского месторождения, объемы которой в период 2020–2023 годов составят 8,6 млн тонн в год. Нельзя не отметить, что без атомных ледоколов сложно, если вообще возможно было бы выполнение научноисследовательских работ. В 2013 и 2014 годах атомный ледокол «Ямал» обеспечивал экспедиции «Кара-зима», организованные Научно-исследовательским институтом Арктики и Антарктики по заказу «Роснефти» и «ExxonMobil». Они были нацелены на изучение ледовых и гидрометеорологических условий в акватории юго-западной части Карского моря и моря Лаптевых. Летом 2014 года атомный ледокол «Ямал» осуществлял ледокольное сопровождение научно-исследовательского судна «Академик Федоров». Участникам экспедиции предстояло собрать геофизические данные по нефтегазоносности российского континентального шельфа за пределами 200-мильной зоны.

Исследования были проведены в прогибе Вилькицкого, котловинах Подводников, Амундсена, Нансена, Макарова и на внешнем шельфе морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. Площадь участка работ составила около 350 тысяч кв. км. Результаты этой сейсморазведки стали основой российской заявки в Комиссию по границам континентального шельфа при ООН. С 8 апреля 2015 года атомоход «Ямал» обеспечивал работу экспедиции «Кара-зима-2015». Он прошел по маршруту от Баренцева до Восточно-Сибирского моря, практически вдоль всего побережья российской Арктики. Хочется верить, что работы по освоению богатств Арктики активизируются. Так, «Роснефть» планирует пробурить четыре скважины в Восточной Арктике и восемь в Баренцевом и Карском морях. А ЛУКОЙЛ намерен приступить к разведочному бурению на полуострове Таймыр, где вместе с «Роснефтью» рассчитывает открыть новую нефтегазовую провинцию.

Юрий БАНЬКО.

«Нефтегазовая вертикаль».