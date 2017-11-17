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Мурманская область. Арктика17.11.17 16:32

Мурманск – это «входное окно» для гостей, приезжающих в наш регион - Ольга Кузнецова

Сегодня между администрацией заполярной столицы и Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области  подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области развития внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования город Мурманск. Церемония состоялась в рамках конференции «Арктический туризм как драйвер развития Мурманской области», в повестке дня которой значились вопросы развития морского арктического туризма и международного сотрудничества.

– Подписание этого документа - очень важное событие для Мурманска, которое дает широкие возможности не только городу, но и всему региону, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – У Мурманска большие перспективы в туристическом плане. Их реализации, несомненно, способствуют мероприятия по благоустройству территорий и развитию городской инфраструктуры, активно проводимые в последние годы.

Сегодня Мурманск выступает в качестве логистического центра. Меморандум даёт городу официальный статус туристической столицы нашего региона и делает его ещё более привлекательным для гостей из разных уголков мира.

– В прошлом году в мурманский порт зашло шесть круизных судов, на борту которых прибыли около двух тысяч иностранных туристов. Пять рейсов на Северный полюс сделал ледокол «50 лет Победы», – рассказала министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова. – Мурманск – это «входное окно» для гостей, приезжающих в наш регион, поэтому важно, чтобы местная туристическая инфраструктура была грамотно выстроена. Именно на это направлен меморандум.

Предполагается, что подписание такого документа сделает возможным участие муниципалитета во многих федеральных проектах по развитию туризма.

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