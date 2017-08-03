«Мурманск – город чистоты» - город без автохлама

Сегодня в рамках комплексной программы «Мурманск – город чистоты» очередной «автохлам» отправился на свалку. Старенький «опель», оставленный владельцем на парковке по улице Папанина, занимал место и мешал работе коммунальных служб. Специалисты управления Октябрьского округа установили владельца, он отказался от транспортного средства.

– С момента действия программы «Мурманск – город чистоты» с территории Октябрьского округа было вывезено порядка 800 разукомплектованных автомобилей. Работа в этом направлении не прекращается, – рассказал заместитель начальника управления Октябрьского административного округа Александр Боянжу.

Чтобы сделать Мурманск чистым и комфортным для жизни, горожанам стоит быть более ответственными, не портить вид города отслужившим свой срок автотранспортом. Сообщить о бесхозном автомобиле можно в управления округов, или оставить информацию на официальном сайте главы муниципального образования город Мурманск, где работает интернет-приёмная.