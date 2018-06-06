Мурманск — город добрых людей

По итогам очередного заседания общественного наблюдательного Совета благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребёнка» принято решение оказать поддержку ещё двум маленьким мурманчанам.

— Благотворительный проект реализуется в Мурманске шесть лет, — отметила член наблюдательного совета акции «Помоги спасти жизнь ребёнка» Наталия Телибаева. — За это время уже более 160 маленьких северян получили помощь и качественное медицинское лечение в ведущих клиниках России и зарубежья.

Благодаря неравнодушию мурманчан на лечение детей удалось собрать более 14 миллионов рублей.

Для сбора средств в общественных местах города (поликлиниках, почтовых отделениях, аптеках, магазинах) установлены пластиковые прозрачные боксы, называемые «Добрыми сердцами».

За распределением денежных средств внимательно следит наблюдательный Совет, в состав которого входят врачи, депутаты городского Совета депутатов, представители общественности.

Всю информацию о движении денежных средств можно найти на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Полезная информация». Ежемесячный отчет также публикуется в газете «Вечерний Мурманск».