Мурманск — лидер всероссийского конкурса

В Совете Федерации состоялось официальное чествование и церемония награждения победителей конкурса городов России «Семья и город - растём вместе». Организовал конкурс Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России.

В мероприятии принял участие глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. Город Мурманск - один из постоянных участников проекта. За многолетнее лидерство в конкурсах городов России «Города для детей» муниципалитет был награжден памятным призом и дипломом. Также за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие местного самоуправления и активную работу по реализации социально значимых проектов Андрею Сысоеву вручена благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.

Таким образом отмечен опыт работы городских властей в решении вопросов профилактики семейного неблагополучия, оказания помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, в создании эффективной системы сопровождения замещающих семей.

Конкурс городов - одно из масштабных мероприятий, которое вот уже восьмой год подряд проводит Фонд поддержки детей совместно с Ассоциацией малых и средних городов России при поддержке Минтруда РФ. На участие в конкурсе 2017 года подали заявки 293 муниципальных образования. Мурманск признан одним из лучших муниципалитетов из 30 участников — городов с населением более 100 тысяч человек.