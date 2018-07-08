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Мурманская область. Арктика08.07.18 07:20

Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота

На Северном флоте по местам боевой славы прошёл парад ретроавтомобилей, посвященный празднованию Дня Военно-Морского Флота России и 285-й годовщине Северного флота.

Автопробег стартовал утром на площади Пять Углов города-героя Мурманска и завершился на Приморской площади главной базы Северного флота города Североморска.

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, по инициативе которого и проводился автопробег, «все эти автомобили – живая часть нашей с вами истории, она объединяет поколения, защищавшие Кольское Заполярье в годы войны, стоявшие на страже государственных интересов в послевоенные годы и нынешних защитников Отечества».

Большая часть техники, участвовавшей в  автопробеге – военные грузовики, долгое время верой и правдой служившие в рядах Советской Армии и Военно-морского флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, старейший экспонат – знаменитая фронтовая трёхтонка ЗИС-5 из экспозиции техники музея ВВС Северного флота. 9 мая в Мурманске она принимала участие в военном параде, посвящённом Дню Победы.

Другой известный  участник парада – первый полноприводный и самый массовый советский армейский грузовик ГАЗ-63. Он представлен в автопробеге вместе со сменившей его моделью – знаменитой «шишигой» - ГАЗ-66.

Преемственность поколений прослеживается и в среде тяжёлых грузовиков. Построенный на базе лендлизовского «Студебеккера» ЗиЛ-157 проехал вместе со своим  последователем – ЗиЛ-131. В автопробеге приняли участие и широко известные поколению 60-х годов грузовые автомобили ГАЗ-52 и МАЗ-500.

Вся эта техника была отреставрирована военнослужащими ремонтно-восстановительного батальона Северного флота.

Помимо грузовиков в  составе автопробега в Североморск прибыли «прародитель» современного УАЗ-Патриот - ГАЗ-69 и легендарная «Победа» - ГАЗ М-20  и другая историческая техника, представленная участниками Военно-исторического клуба «Заполярный рубеж», военнослужащими Северного флота и управления ФСБ по Северному флоту.

Вся ретротехника, участвовавшая в автопробеге, затем была выставлена на Приморской площади в городе Североморске, для того чтобы к ней  в буквальном смысле могли прикоснуться североморцы и гости города. Здесь же состоялась торжественная церемония закрытия  автопробега, которая прошла под руководстовом командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова и с участие исполняющего обязанности Главы администрации ЗАТО г. Североморск Эдуарда Миронова. Здесь же военный  оркестр Северного флота дал концерт для жителей города и участников автопробега.

 

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