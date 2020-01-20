Мурманск – столица Арктики-2020

Сегодня состоялась пресс-конференция главы муниципального образования город Мурманск Андрея Сысоева и главы администрации города Мурманска Евгения Никоры, посвященная планам работы на 2020 год.

Вниманию журналистов были представлены основные направления работы по развитию и благоустройству заполярной столицы на ближайший год.

– В контексте послания Президента сохранение и увеличение численности населения очень важно для всей России, а для Мурманска – особенно, – прокомментировал Евгений Никора. – Меры, предложенные Президентом – большой социальный проект, который мы будем реализовывать, и эффект от этой работы должна почувствовать каждая семья. Мероприятия, которые направлены на решение демографической ситуации, уже выполняются на территории города. Напомню, что бюджеты муниципалитета 2019-го и 2020-го годов носят ярко выраженный социальный характер.

Так, уже в этом году стартует реализация проектов по строительству образовательных учреждений: детского сада в районе домов №№ 31 и 32 по улице Достоевского и в районе дома № 44 по улице Капитана Орликовой, школы на 1200 мест в районе улиц Скальная - Маклакова и начальной школы в районе улиц Максима Горького и Колхозной на 500 мест.

– Все инициативы, направленные на поддержку семьи и на защиту детей, являются приоритетными, – отметил Андрей Сысоев. – Планы у города большие, и они вытекают из предшествующих мероприятий. Мы не только продолжим работу по замене окон в детских садах и школах, но и обновим фасады учреждений с учетом современных энергосберегающих технологий. В 2020 году запланированы работы в четырех школах и детских садах: школе № 36 (ул. Комсомольская, 13), детском саду № 73 (ул. Гагарина, 10), детском саду № 74 (просп. Героев-североморцев, 43а), детском саду № 83 (ул. Советская, 23).

Продолжится строительство не только детских и спортивных площадок, но и крупных спортивных объектов. На стадионе «Авангард» начнется второй этап работ по: строительству нового футбольного поля с искусственным покрытием, трибун, раздевалок, судейских помещений и ледовых дорожек для тренировок конькобежцев.

В рамках концессионного соглашения запланировано строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом на улице Капитана Орликовой.

В Мурманске делается все для того, чтобы обеспечить комфортные условия для развития юных талантов. Разработана проектная документация по капитальному ремонту исторического здания бывшей художественной школы на улице Полярной дивизии: в Доме юного художника разместятся большой выставочный и конференц-залы, мастерские, кабинеты компьютерной графики, истории искусств и прикладного искусства. Кроме того, на участке создадут зоны для проведения занятий в натурных условиях.

– В 2019 году в Мурманске создана первая в России модельная библиотека нового типа на улице Шабалина, 59, а на улице Баумана открылась первая детская модельная библиотека в России, – поделился Андрей Сысоев.

– Очередной шаг вперед – модернизация библиотеки в центре Мурманска. Проект «Удобная библиотека» вошел в десятку лидеров-победителей по России и будет реализован в филиале на проспекте Ленина, 94.

Также есть возможность получения дополнительного федерального финансирования на создание Центра детского чтения на улице Калинина, 38.

В 2019 году благодаря участию города в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в столице Заполярья отремонтировано 27 дорог. В рамках федеральной программы в этом году начнется первый этап строительства улицы Солнечной. Дорога позволит обеспечить транспортную доступность для многодетных семей, владеющих участками в этом районе.

В планы 2020 года входит ремонт автомобильных дорог на 26 объектах.

– Важная работа, которой мы будем сейчас отдельно будем заниматься – перспективы заключения концессионного соглашения по модернизации уличного освещения, – проинформировал Евгений Никора. – При формировании технического задания будут учтены те участки, которые вызывают нарекания мурманчан. Важно, чтобы эта инициатива стала скелетом для формирования проекта «Умный город» в областном центре.