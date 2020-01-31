Мурманск – столица Арктики и юмора

Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера встретились с участниками Мурманской Лиги КВН, которые вернулись с XXXI Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2020» (г. Сочи) с блистательными результатами. Во встрече также принял участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

– Для большинства наших ребят это был первый фестиваль, на котором они показали беспрецедентный результат за всю историю развития Мурманского КВН, – сказал Алексей Веллер. – Из четырех телевизионных Лиг наши команды приглашены играть в трех. Также северяне впервые приглашены играть в Премьер и Международную Лиги КВН.

– Я помню, как начинался этот путь, и тот шаг вперед, который сделало мурманское КВН-движение за последние годы – это действительно прорыв, – отметил Андрей Сысоев. – Радует, что сегодня помимо опытных игроков появились молодые талантливые ребята.

На фестиваль «КиВиН-2020» приехали почти пять тысяч юмористов из России, ближнего и дальнего зарубежья. Мурманскую Лигу на фестивале представляли семь команд.

– Каждое ваше выступление – напоминание всей стране, что Мурманск – столица Арктики, – поздравил юмористов Евгений Никора. – Спасибо вам большое, это достойный результат. Желаю вам новых побед.

По итогам фестиваля команда «Сборная Снежногорска, «Мурманск – столица Арктики» – именно так теперь называется команда – приглашена играть в Высшую лигу. Команда «Для Вас» будет выступать в Премьер Лиге. Коллектив «Ой, всё!» приглашен играть в Международной телевизионной лиге КВН. Команда «Семейные ценности» прошла во второй тур сочинского фестиваля, а «Суровые парни» получили повышенный рейтинг и право участвовать в играх центральных лиг.