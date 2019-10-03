Мурманск – сухим языком статистики

День рождения Мурманска - дата, знаменательная для всех жителей областного центра и отмечается многими мурманчанами как семейный праздник. 4 октября 2019 года городу-герою Мурманску исполнится 103 года со дня основания.

Столица Кольского Заполярья - это город с героическим прошлым, который стал судьбой для тысяч северян. Задуманный и заложенный как город-порт, Мурманск изначально возводился благодаря огромному человеческому труду и практически заново отстраивался после Великой Отечественной войны. Несмотря на возраст, переваливший за 100-летний рубеж, наш город ещё слишком молод, но за свой бурный век он достиг немалых высот и по праву считается одним из наиболее развитых городов севера России.

В период возрождения интереса к Арктике Мурманск и регион в целом приобретают всё более высокий потенциал.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, на начало 2019 года в областном центре проживали 292,5 тысячи человек (39 процентов населения региона), из них 134,9 тысячи мужчин и 157,5 тысячи женщин (соответственно 46 и 54 процента от общей численности городского населения). Средний возраст жителей - 40,2 года. В 2018 году в нашем регионе родился 2901 человек.

В системе здравоохранения на начало 2019 года действовало 96 лечебно-профилактических организаций и их обособленных структурных подразделений.

В 50 муниципальных общеобразовательных организациях города в 2018 году обучались почти 30 тысяч учеников. Без малого 18 тысяч маленьких мурманчан посещали 70 детских садов и яслей.

Мурманск - культурный центр области. В столице Кольскогополуострова три профессиональных театра, два музея, широкая сеть общедоступных библиотек, для любителей музыки открыта филармония.

Областной центр можно назвать спортивным городом: в нём насчитывается 423 спортивных сооружения, в том числе стадион с трибунами на 1,5 тысячи мест и более, 140 спортивных залов, 9 плавательных бассейнов, горнолыжные базы, легкоатлетический манеж. В 13 детско-юношеских спортивных школах занимается почти 7,4 тысячи юных спортсменов.

Жилищный фонд города к началу 2019 года составил 7043,5 тысячи квадратных метров. На одного жителя приходилось 24 квадратных метра общей площади жилых помещений.

Мурманск является крупным административным и промышленным центром, на его территории в 2018 году учтено в Статистическом регистре Росстата 11,7 тысячи организаций и 8,5 тысячи индивидуальных предпринимателей (соответственно 68 и 48 процентов от общего количества в целом по области).

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по всем видам экономической деятельности в 2018 году составил 175,6 миллиарда рублей, что соответствовало 38 процентам значения в целом по области.

Розничной торговлей в городе в 2018 году занимались 1,8 тысячи магазинов, павильонов, палаток и киосков, посетителям предлагали товары 2 гипермаркета площадью торгового зала более 17 тысяч квадратных метров, 59 супермаркетов. За 2018 год оборот розничной торговли организаций Мурманска (без субъектов малого предпринимательства) достиг 40,2 миллиарда рублей. На долю областного центра приходилось 57 процентов регионального оборота розничной торговли.

Столица области располагает разветвлённой сетью предприятий общественного питания, насчитывающей 370 столовых, закусочных, ресторанов и кафе. Оборот общественного питания крупных и средних организаций в 2018 году составил почти треть регионального - чуть менее 2 миллиардов рублей.

В Мурманске расположено более 600 объектов бытового обслуживания. Объём платных услуг населению, оказанных крупными и средними организациями, в 2018 году превысил 23,6 миллиарда рублей (66 процентов объёма платных услуг в целом по области).

В организациях (без субъектов малого предпринимательства) трудится более 40 процентов населения города, их среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2018 год составила 68,5 тысячи рублей, в среднем по области – 62,3 тысячи рублей.