Мурманск – в тысячах огней

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев принял участие в рабочем совещании, посвященном световому оформлению заполярной столицы.

С приближением полярной ночи Мурманск не утратит света и красок. Вместо солнца радовать глаз горожан будет праздничная иллюминация.

– Каждый раз мы стараемся добавить что-то новое в украшение скверов и улиц. В этом году главный сюрприз будет ждать мурманчан на площади Пять Углов. Также сохранятся уже полюбившиеся световые конструкции, ледовые фигуры и, конечно, горки, – рассказал Андрей Сысоев. – Наша главная задача – помочь мурманчанам пережить тяжелый период полярной ночи, создать приятные условия для отдыха на свежем воздухе для всей семьи.

На главной городской площади появятся композиции «Дерево желаний», «2020», «#Сновымгодом». На Кольском проспекте разместятся новые объемные украшения в виде различных зверей. А на въезде в город в районе улицы Рогозерской смонтируют световую конструкцию «Мурманск – столица Арктики».

Кроме того, традиционно по всему городу: в парках и скверах, по проспектам Ленина и Кольскому появятся растяжки новогодней иллюминации, светодиодные консоли, световые шары и светящиеся ели. Всего – 200 световых конструкций и 7,5 тысячи световых элементов будут радовать горожан.

– В настоящее время уже установлены маленькие эльфийские елки в скверах, начался монтаж ели на Пяти Углах, – отметил директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Вся иллюминация, а также огни на Главной городской елке засияют 7 декабря.

Новые ледяные фигуры посвящены символу наступающего года и любимым с детства мультфильмам. Ледяные горки и фигуры разместятся в зоне отдыха по проспекту Кольскому, 101, в сквере около гостинично-делового центра «Арктика», у лодочной станции на Семёновском озере.