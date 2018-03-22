Мурманск. Арктический. Героический. Родной» - в Росляково установлен новый арт-объект

Власти заполярной столицы продолжают работу по благоустройству городских территорий. Новая световая композиция установлена у дома № 7 на Североморском шоссе в жилом районе Росляково.

Композиция состоит из 5 элементов, выполненных из акрилового композитного материала. На ней изображены северное сияние, военный корабль, подводная лодка, портовый кран, буровая платформа. Сияет конструкция благодаря установленным на ней кластерным и открытым светодиодам. При ее производстве были использованы высококачественные и морозоустойчивые материалы, а значит, новому украшению будут не страшны суровые погодные условия.

– Эта конструкция, как и все остальное функциональное и декоративное освещение, установленное в Мурманске, подключена к системе «Каскад», – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Надеемся, мурманчане будут бережно относиться к новому украшению города.

Напомним, новое световое украшение установлено и на пересечении улиц Старостина и Маклакова. На нём изображены: снежные сопки, арктические льды, полярное сияние, а также слова: «Мурманск. Арктический. Героический. Родной».