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Мурманская область. Арктика28.05.17 12:24

Мурманск без людей – прогноз футуролога Лиама Янга

На сайте zona.media опубликовано интервью Александра Бородихина с футурологом, теоретиком архитектуры Лиамом Янгом, в котором преподаватель программы Института «Стрелка» оценивает, как меняется наша жизнь от проникновения современных технологий в повседневные будни, о том, что фактически с нашего согласия мы становимся всё более открытыми и контролируемыми крупными корпорациями и государством. Лиам Янг считает, что сегодня человечеству навязывают сервисы, от которых мы уже не сможем отказаться.

Недавно футуролог побывал в Мурманске. Во время этой поездки Лиам Янг со студентами «Стрелки» работал над проектом,  пытаясь дать прогноз, что произойдёт с берегами российского Севера, когда льды отступят, и откроется Северо-Западный судоходный проход между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами.

- Мы …поехали в Мурманск, чтобы отсканировать и создать трёхмерную карту порта и прочей инфраструктуры города. …Это представимое будущее, в котором мурманский берег станет одним из самых загруженных перевалочных пунктов в истории человечества, и вокруг порта появится автономная инфраструктура.

В рамках этого проекта мы пытаемся представить будущее портов, которые превратятся в роботизированные города, поскольку инфраструктура грузоперевозок становится все более автоматизированной. Портовые погрузчики, суда, грузовики - все они больше не нуждаются в человеческом управлении. Приехав в Мурманск, мы сняли город при помощи радаров и камер таким, каким его будут видеть машины в будущем.

- Условия жизни в Мурманске достаточно суровые - как климатические, так и экономические, - констатирует Александр Бородихин. -  Вы думаете, что с появлением новых технологий необходимость для проживания людей в таких местах отпадёт?

- Хотя у города есть потенциал стать точкой одного из самых загруженных торговых путей в истории, вполне возможно, что люди здесь будут не нужны. Предположим, что мы сидим в Москве в уютном баре и управляем всеми этими процессами на другом конце России дистанционно с компьютера. Такие места могут стать «постчеловеческими» городами, которые будут проектироваться уже не для людей, а для машин. Нас заинтересовал Мурманск в частности потому, что здесь этот процесс может принять наиболее экстремальные формы.

- Где ещё побывали в России?

- Ещё место, где снимали «Левиафан» (Териберка. – Ред.). Это как раз то место, о котором вы говорили: деревня, в которой все работали в рыбной промышленности, но государство изменило квоты на вылов, и теперь это город-призрак с жителями, которые пока просто не решились на переезд.

- Вы смотрели «Левиафан»? Как он вам?

- Да. Это мощное описание одной из реальностей российской жизни. Конечно, в фильме рассказана художественная история, но она рисует точную картину современного опустошения.

Такие места, как Мурманск, интересны ещё и тем, что представляют собой пример переосмысления понятий «периферия», «глубинка». …Мы путешествуем по таким местам, изучаем эти ландшафты и снимаем про них фильмы. Мы хотим показать, что даже самые отдаленные места не остаются нетронутыми, они изменены человеком, и эти места имеют непосредственное отношение к нам, говорящим сейчас в этот телефон: мы едем туда, где добывают литий для батарей мобильных телефонов, мы едем туда, где добывают золото для плат мобильных телефонов, мы едем туда, где добывают редкоземельные материалы для жёсткого диска в моём ноутбуке. Эти места одновременно связаны со всем миром и преисполнены чувством опустошенности.

- Что-то подобное можно проследить и в масштабах России: Москву часто называют «Дефолт-сити», «Город-по-умолчанию», а все остальные города - может быть, за исключением Петербурга (ДС-2) - считаются провинцией. В целом жизнь в других городах на порядок менее насыщенна и интересна, чем в столице.

- Именно поэтому нужно путешествовать по местам, которые принесены в жертву центру или забыты в угоду ему!

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