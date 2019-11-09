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Мурманская область. Арктика09.11.19 07:25

Мурманск должен стать основной логистической базой для обслуживания шельфовых проектов в Арктике

Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе вчерашнего посещения судна «Саян Поларис», входящего в состав группировки флота Приразломного нефтяного месторождения и  ошвартованного у причала Мурманского морского рыбного порта.

Многофункциональное судно усиленного ледового класса «Саян Поларис» (судовладелец – компания «Севнор-Менеджмент») – новый и в своём роде уникальный корабль, аналогов которому в России нет. Построенный на стамбульской верфи Tersan в 2018 году, уже в 2019 он был дополнительно модернизирован для круглогодичной работы в высоких широтах. В результате сегодня «Саян Поларис» способен не только доставлять грузы и выполнять аварийно-спасательные работы (в том числе тушить пожары) на буровых платформах, но и служить комфортабельной плавучей гостиницей для сотни вахтовиков.

В настоящее время «Саян Поларис» совершает уже третий рейс из порта Мурманск к морской нефтедобывающей платформе «Приразломная» в Печорском море. Судно доставит нефтяникам необходимые в повседневной жизни буровой грузы: воду, дизельное топливо, цемент, оборудование.

По приглашению фрахтователей судна – компаний «Газпром нефть шельф» и «МАГЭ» – на борту «Саян Поларис» побывал глава Мурманской области Андрей Чибис. Губернатор осмотрел интерьер помещений и устройство судна, провёл переговоры с руководством ООО «Газпром нефть шельф», ОАО «МАГЭ», ООО «Севнор-Менеджмент», ООО «НОВАТЭК – Западная Арктика» и Морской спасательной службы Росморречфлота о развитии сотрудничества в сфере арктической логистики.

На сегодняшний день в акватории Кольского залива расположены несколько создающихся и уже действующих береговых баз крупнейших нефтегазовых компаний: планирующаяся к созданию база «Роснефти» в Росляково, также принадлежащая «Роснефти» база поддержки работ на участке «Восточно-Приновоземельский-1» в районе Лавны, база поддержки разработки Долгинского месторождения ООО «Газпром-Сахалин» и база обеспечения буровых работ на месторождении Приразломное ООО «Газпром флот» в Мурманске.

По мнению Андрея Чибиса, в Мурманской области необходимо создать крупный централизованный кластер обслуживания шельфовых проектов, а для этого нужно предложить потенциальным инвесторам максимально комфортные условия для бизнеса и мореплавания. Необходимая работа областным правительством уже ведётся, причём как на местном, так и на федеральном уровне.

«У нас в планах – создание логистической базы для обслуживания шельфовых проектов. Соответствующие переговоры мы ведём с федеральными министерствами, и, конечно, нам принципиально важно получить заказ от непосредственного заказчика. Как видите, первые «ласточки» уже здесь. Но нам нужно сделать так, чтобы в Мурманск приходило и здесь базировалось как можно больше судов, обслуживающих шельфовые проекты, судов геологоразведки. Федеральное правительство в соответствии с поручением президента готово выделить под это дополнительные ресурсы. Наша задача – эту экономическую составляющую, связанную с развитием сервиса и судоремонта, с учётом той базы, которая у нас уже есть, активно развить. Нам нужны новые клиенты, новые инвестиции, новые рабочие места и налоги», – подчеркнул Андрей Чибис.

 

 

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