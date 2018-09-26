Мурманск голосует за здоровый образ жизни

У жителей Ленинского округа скоро появится новый универсальный спорткомплекс под открытым небом. Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ на объекте, расположенном возле дома № 26/3 по улице Аскольдовцев.

Проектом предусмотрено обустройство трех зон: универсальной игровой площадки для командных видов спорта, площадки для воркаута с комплектом уличных тренажеров и детской площадкой с качелями, каруселями, горками и песочницей.

— Сегодня мы видим завершающий этап ремонта. Из-за грунтовых вод строители немного отстали от графика, но сегодня подрядчик наверстывает упущенное время, — рассказал Андрей Сысоев. — Все должны понимать, что качество работ определено гарантийными обязательствами, и если заказчик не выполняет условий контракта, то на него накладываются штрафные санкции, прописанные в договоре.

Спорткомплекс расположился на муниципальной территории, и, как и остальные городские площадки, будет доступен всем горожанам ежедневно до 22 часов.

— Объект поступит на баланс спортивного центра «Авангард», соответственно обслуживать его тоже будем мы. При строительстве применяются новейшие технологии, в том числе будет уложено травмобезопасное покрытие, установлено энергосберегающее освещение, — отметил директор МАУ ГСЦ «Авангард» Сергей Негода. — Мы очень стараемся, чтобы жители этого микрорайона по достоинству оценили нашу заботу и смогли приобщиться к здоровому образу жизни,

Создание и модернизация детских и спортивных объектов с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах — одно из приоритетных направлений работы городских властей в последние годы.