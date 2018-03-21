Мурманск готов к открытию международного Праздника Севера и Праздника Севера учащихся

Как «Арктик-ТВ» сообщало, в Мурманске председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова провела пресс-конференцию, посвящённую 84-му международному Празднику Севера и 58-му Празднику Севера учащихся. В пресс-конференции также принял участие директор центра спортивной подготовки Владимир Лебедев.

Как отметила председатель облспорткомитета, торжественное открытие 84 международного традиционного Праздника Севера и 58 Праздника Севера учащихся состоится в субботу 24 марта в 20.00 на площади Пять Углов в Мурманске. В торжествах примут участие школьники и воспитанники спортивных школ города Мурманска, ветераны спорта, мурманчане и гости города. В этом году спортивное мероприятие приурочено к 80-летию Мурманской области.

«Бороться за медали на снежных трассах и ледовых аренах будут спортсмены из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. В муниципалитетах пройдут соревнования по конькобежному спорту, зимнему виндсёрфингу и сноукайтингу, хоккею, лыжным гонкам, биатлону, альпинизму, гонках на собачьих и оленьих упряжках. Кульминацией Полярной олимпиады станут два лыжных марафона – свободным и классическим стилями. Они состоятся в Долине Уюта 31 марта и 1 апреля», – сообщила Светлана Наумова.

Владимир Лебедев подчеркнул, что качество подготовки трасс соревнований не вызывает никаких сомнений.

Программа 84 традиционного Праздника Севера включает в себя 16 мероприятий и продлится с 9 марта по 15 апреля. Программа 58 Праздника Севера учащихся насчитывает 12 мероприятий, которые проводятся с 6 февраля по 8 апреля. Подробный календарь спортивных мероприятий опубликован на сайте комитета.