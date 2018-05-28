Мурманск готовится к новому сезону городских фонтанов

В столице Заполярья продолжается активная подготовка к летнему сезону. Специалисты муниципального предприятия «Мурманские городские парки и скверы» ведут непрерывную работу по благоустройству городских зон отдыха.

Специалисты готовят фонтаны к новому сезону: выполняют наладочные работы, проверяют состояние механизмов после долгой зимы.

– Рабочие расконсервировали оборудование. Сейчас выполняется его регулировка, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Через неделю запланирован запуск водных конструкций в скверах на улице Ленинградской, Зои Космодемьянской, а также в центральном сквере на площади Пять Углов. До середины июня в Мурманске заработают все фонтаны.

К сожалению, работники муниципального учреждения вынуждены регулярно чинить городские скамейки, уличные светильники, закрашивать «автографы» и демонтировать конструкции, пострадавшие от рук городских хулиганов.

– Мы призываем жителей и гостей Мурманска уважать труд, беречь имущество города, – прокомментировал Александр Накай.