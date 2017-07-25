Мурманск готовится к подрыву авиабомбы в Семёновском озере

Сегодня в Мурманске состоялось заседание внеплановой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска. В нём приняли участие представители администрации заполярной столицы, Главного управления МЧС России по Мурманской области, Управления МВД России по городу Мурманску.

Темой заседания стал обнаруженный на Семёновском озере взрывоопасный предмет. 26 июля в 12 часов специалистами Северного флота будет произведено его уничтожение. Такое решение принято из-за высокого риска транспортировки боеприпаса по городу.

В целях недопущения возможных чрезвычайных ситуаций, причинения вреда жизни и здоровью граждан в ходе проведения мероприятий по уничтожению боеприпаса будет введен режим повышенной готовности в границах зоны эвакуации: южнее ул. Александрова от поворота к мемориалу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной Войны» до пр. Героев-североморцев; с запада – прилегающая территория к мемориалу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной Войны»; с юга – ул. Челюскинцев от пр. Серпантин к северу; с востока – жилые домами по адресам: Верхнеростинское шоссе, 1, 3, 5, 7; просп. Героев-североморцев, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11/1, 11/2, 13, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 19, 21, 23/2, 25, 27, 29, 31; ул. Гагарина, 1, 1а, 3, 5, 4, 6, 8, 10.

Оцепление зоны эвакуации будет организовано с 10.00 26 июля и до окончания мероприятий. Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности, попадающих в зону эвакуации, рекомендовано приостановить свою деятельность с 10.00 26 июля до окончания работ.

Пункты временного размещения населения будут организованы по адресам: ул. Павлика Морозова, 3 (школа № 26), ул. Миронова, 5 (школа № 44), ул. Седова, 8 (школа № 56), ул. Халатина, 17 (школа № 45).

Будет перекрыто движение всех видов автотранспорта, за исключением общественного, ограничено движение общественного транспорта по ул. Челюскинцев и просп. Героев-североморцев - от ул. Карла Либкнехта до ул. Чумбарова-Лучинского, по ул. Александрова - от поворота к мемориалу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной Войны» до просп. Героев-североморцев, ул. Гагарина - от просп. Героев-североморцев до ул. Павлика Морозова, пр. Серпантин - от ул. Челюскинцев до Верхнеростинского шоссе, Верхнеростинское шоссе - от просп. Героев-североморцев до ул. Седова с 11.00 до окончания работ.