Мурманск готовится к празднику

В заполярной столице завершается подготовка к самому главному празднику для мурманчан – Дню города. Уже завтра в торжественной атмосфере будет вскрыта капсула, которую оставили для потомков жители Мурманска в 1967 году, а основная развлекательная программа пройдет в субботу, 7 октября.

В эти праздничные дни в усиленном режиме работают все городские учреждения и службы. «Управление дорожного хозяйства» тщательно следит за чистотой и порядком на городских улицах. Рабочие выполняют механизированную очистку проезжей части дорог, тротуаров и лестниц, приводят в порядок остановочные комплексы, проводят уборку зелёных зон.

– Подготовка к празднику ведется во всех районах города, – отметил директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – Сформировано несколько бригад, которые работают в круглосуточном режиме.

Одним из главных украшений столицы Заполярья являются парки и скверы. В дни праздников они пользуются особой популярностью у мурманчан. Помимо комфортного отдыха, здесь проводится масса интересных мероприятий. В частности в минувшие выходные состоялся квест «Мой Мурманск», посвященный истории столицы Мурманской области.

– Работы в городских скверах идут строго по плану, мы ежедневно занимаемся уборкой территории, – рассказал директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Кроме того ко Дню города мы заменили световые конструкции на основных магистралях, обновили Доску почёта и улучшили подсветку на стеле, где расположены ордена города-героя Мурманска.