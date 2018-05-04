Мурманск готовится к празднику

Сегодня на Пяти Углах началась установка конструкции со штандартами с именами всех городов-героев. Подобные композиции также украсят набережную Семеновского озера, улицу Александрова, Кольский проспект.

— В Мурманске продолжается подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Победы. Около 30 городских объектов будет украшено в столице Заполярья к 9 мая. Сейчас идет активная подготовка — сборка конструкций, покраска. Там, где нужно, мы обновляем флаги. Работаем в штатном режиме, к празднику все успеваем, — рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. — На следующий год мы планируем обновить праздничную атрибутику, однако, необходимо продумать стиль, чтобы новые элементы не выбивались из общей идеи.

В честь Дня Победы площадь Пять Углов по периметру будет оформлена 24 флагами. Флаги России и знамена Победы появятся и на обочинах главных городских магистралей. Так, проспект Ленина украсят 24 растяжки с флагами на опоры освещения с консолями «Каравелла», а на Кольском проспекте появится около 96 флагов.

Вдоль маршрута движения традиционного шествия к мемориальному комплексу появятся банеры, посвященные началу и окончанию Великой Отечественной войны, 22 консоли «Звезда героя» украсят парковые опоры освещения вдоль дороги к мемориальному комплексу и 6 световых консолей «Ордена» засияют на улице Александрова.

Топиарные композиции, как и в прошлом году, расположатся у памятника 6-й комсомольской героической батарее, на улице Александрова, возле дороги к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», а также в Аллее памяти возле театра Северного флота.