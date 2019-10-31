Мурманск готовится к снежным баталиям

Сегодня в мурманском Доме молодёжи состоялась встреча игроков в снежки по правилам – юкигассен.

– На стадионе школы № 50 4 ноября состоится турнир, который откроет сезон 2019/2020 годов, – рассказал директор муниципального автономного учреждения молодёжной политики «Дом молодёжи» Леонид Мостовой. – Учитывая накопленный опыт, нам есть чем поделиться: в Мурманске проводится большая работа по популяризации этих соревнований, а в 2018 году мы стали проводить турниры круглый год: в крытых спортивных залах или на песке с использованием специальных мячей.

Администрация областного центра оказывает всестороннюю поддержку развитию юкигассен. В 2018 году турнир был включён в программу крупнейшего городского культурно-спортивного фестиваля «Гольфстрим».