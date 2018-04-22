Мурманск готовится к Всемирному дню охраны труда

27 апреля в Мурманском колледже искусств (г. Мурманск, ул. Воровского, д.14) состоится ряд мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда.

В программе:

— ежегодная областная конференция по вопросам охраны труда;

— выставка спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты работников;

— мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим;

— выставка регионального конкурса детского рисунка по охране труда с награждением победителей и призеров.

Регистрация участников и начало работы выставок — 10.00. Начало конференции — 11.00.

Вход свободный.



Подробнее с перечнем вопросов, планируемых для обсуждения, можно ознакомиться на сайте Комитета по труду и занятости населения Мурманской области.