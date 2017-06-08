Мурманск готовится отпраздновать День России

Сегодня в Молодежном центре гражданско-патриотического воспитания состоялась генеральная репетиция программы «Праздник Патриотов», которая будет представлена 12 июня в сквере на улице Ленинградской в рамках народного гулянья.

К празднику ребята подготовили показательные выступления, включающие в себя приемы рукопашного боя, стрельбы из пневматического оружия, жонглирования гирями, творческие постановки и вокальные номера.

– История праздника должна быть известна каждому гражданину нашей страны, поэтому так важно участие в торжествах молодежи города, – отметил заместитель председателя Мурманского Совета депутатов Михаил Белошеев.

12 июня интерактивная программа в сквере на Ленинградской начнется в 12 часов. В 11 часов на площади Пять Углов стартует народное гулянье «Я люблю Россию!», где будет работать детский городок и ярмарка. На 12 часов назначены старт проекта «Родной двор - родной город» и начало работы музыкальной площадки.

В 15 часов состоится большой гала-концерт с участием артистов Мурманска, Североморска, Колы. Праздничная концертная программа продолжится вечером в центральном сквере у главного городского фонтана.