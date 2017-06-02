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Мурманская область. Арктика02.06.17 16:29

Мурманск готовится ярко отметить День России

Администрация города-героя Мурманска составила программу праздничных мероприятий на День России. В сквере на ул. Ленинградской в 12 часов начнётся интерактивная программа. Будет организована работа тематических площадок:

– Молодёжный центр гражданско-патриотического воспитания (турнир по армрестлингу, тир, выставка оружия и туристического снаряжения, конкурс силачей - гиревиков «Потомки Поддубного»);

– Центр психологической помощи молодёжи (творческий интерактив «Мой личный герб»);

– Центр креативного развития молодежи совместно с Молодежным культурным центром (творческий интерактив - пазлы);

– Центр развития волонтерского движения (раздача ленточек с символикой РФ, листовок с текстом Гимна России);

– Молодёжный центр творчества и социальной адаптации (аквагрим, творческий интерактив – воздушные шары);

На площади Пять Углов пройдёт народное гулянье «Я люблю Россию!», начало в 11.00:

– открытие праздничной ярмарки;

– работает «Детский городок» (горки, батуты, электромобили);

– художники раскрашивают лица желающих в символику праздника.

12.00:

– старт спортивного проекта «Родной двор - родной город»;

– работа музыкальной площадки, где каждый желающий, может исполнить песню, танец или частушку под звуки баяна.

13.10:

– турнир среди участников клубов «Исторического фехтования»;

–  шатер - «караоке». Всем гостям праздника предлагается исполнить популярные песни о России.

15.00 - большой гала-концерт с участием артистов города Мурманска, Североморска, Колы.

16.30  -- исполнение гимна РФ участниками праздника.

Праздничная программа продолжится в центральном сквере у фантана, где воспитанники ДЮСШ и домов творчества, покажут лучшие концертные номера разных стилей, от хип-хопа до классического танца.

17.30 - 19.00 – состоится праздничная дискотека.

 

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