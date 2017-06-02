Мурманск готовится ярко отметить День России
Администрация города-героя Мурманска составила программу праздничных мероприятий на День России. В сквере на ул. Ленинградской в 12 часов начнётся интерактивная программа. Будет организована работа тематических площадок:
– Молодёжный центр гражданско-патриотического воспитания (турнир по армрестлингу, тир, выставка оружия и туристического снаряжения, конкурс силачей - гиревиков «Потомки Поддубного»);
– Центр психологической помощи молодёжи (творческий интерактив «Мой личный герб»);
– Центр креативного развития молодежи совместно с Молодежным культурным центром (творческий интерактив - пазлы);
– Центр развития волонтерского движения (раздача ленточек с символикой РФ, листовок с текстом Гимна России);
– Молодёжный центр творчества и социальной адаптации (аквагрим, творческий интерактив – воздушные шары);
На площади Пять Углов пройдёт народное гулянье «Я люблю Россию!», начало в 11.00:
– открытие праздничной ярмарки;
– работает «Детский городок» (горки, батуты, электромобили);
– художники раскрашивают лица желающих в символику праздника.
12.00:
– старт спортивного проекта «Родной двор - родной город»;
– работа музыкальной площадки, где каждый желающий, может исполнить песню, танец или частушку под звуки баяна.
13.10:
– турнир среди участников клубов «Исторического фехтования»;
– шатер - «караоке». Всем гостям праздника предлагается исполнить популярные песни о России.
15.00 - большой гала-концерт с участием артистов города Мурманска, Североморска, Колы.
16.30 -- исполнение гимна РФ участниками праздника.
Праздничная программа продолжится в центральном сквере у фантана, где воспитанники ДЮСШ и домов творчества, покажут лучшие концертные номера разных стилей, от хип-хопа до классического танца.
17.30 - 19.00 – состоится праздничная дискотека.