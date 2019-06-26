Мурманск грандиозно готов отметить День молодёжи

29 июня Мурманск превратится в настоящую планету молодежи, в этот день каждый найдет себе развлечение по душе. С 11 часов начнут работу тематические интерактивные зоны и площадки.

Гостей праздника ждут всевозможные игры и конкурсы: фестиваль уличной культуры «Двигатель», заезд на офисных креслах, презентация проекта «Городские истории». Особое место займут молодежные площадки фестиваля «Комфортная городская среда» (акция по озеленению, фотозона, поэтическая площадка и многое другое).

Также мурманчане смогут насладиться концертом творческих объединений города на сцене у гостинично-делового центра «Арктика».

План проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи:

11.00-18.00 – турнир по стритболу, площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан»;

15.00-17.00 – турнир по игре «Лазертаг», ул. Воровского;

15.00-15.15 – презентация проекта «Городские истории», ул. Ленинградская;

15.15-16.00 – заезд на офисных креслах, ул. Ленинградская;

13.00-16.15 – XX открытый молодежный фестиваль уличной культуры «Двигатель», сценическая площадка перед зданием АО «Отель Арктика»;

16.00-16.45 – забег на шпильках, ул. Ленинградская.

Интерактивные молодежные площадки фестиваля «Комфортная городская среда» 14.00-18.00:

– площадка «Пора в поход», фотозона «Эко-туризм», сквер на улице Ленинградской;

– акция по озеленению «Сам себе огородник», сквер на улице Ленинградской;

– поэтическая площадка «Живое слово», сквер на улице Ленинградской;

– аквагрим, сквер на улице Ленинградской;

– мастер классы: «сам себе дизайнер», «моя брошка – мои правила», «деревянные магниты «Мой Мурманск», сквер на улице Ленинградской;

– спортивные площадки: армреслинг, гиревой спорт, пауэрлифтинг, мини-тир, сквер на улице Ленинградской;

– игра «Angry birds», сквер на улице Ленинградской;

– фотозона «Картина на пленке», сквер на улице Ленинградской.